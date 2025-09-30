El asesinato de Miguel de la Mora de 28 años de edad en la CDMX, destapó que fue estilista de Ángela Aguilar en más de una ocasión incluso cuando ya era esposa de Christian Nodal.

Los cambiantes looks de Ángela Aguilar de 21 años de edad, del cabello corto al largo, fueron con la ayuda del estilista asesinado en Polanco, Miguel de la Mora.

Ángela Aguilar fue clienta frecuente de Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco

El nombre de Miguel de la Mora está acaparando titulares luego de que se informó que fue asesinado en Polanco al salir de su salón de belleza, destapando que Ángela Aguilar fue su clienta.

Micky’s Hair Salón Masaryk es el nombre del prestigioso salón de belleza de Miguel de la Mora donde Ángela Aguilar fue más de una ocasión.

Y es que según lo compartido en las redes sociales de Miguel de la Mora, la cantante acudió a él en al menos tres ocasiones por su expertise en extensiones.

La última vez que Ángela Aguilar habría acudido a los servicios de Miguel de la Mora fue en abril de 2025 siendo acompañada por Christian Nodal.

Incluso, en las fotografías que Miguel de la Mora compartió, se ve a Christian Nodal bromeando con ellos debido a la sesión de fotos que le hicieron a su esposa por su nuevo look.

Miguel de la Mora con Christian Nodal y Ángela Aguilar. (@micky_hair)

Pese a que la noticia de la muerte de Miguel de la Mora es noticia nacional, Ángela Aguilar no se ha pronunciado sobre el asesinato de su estilista.