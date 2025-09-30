Miguel Ángel de la Mora Larios de 28 años de edad, el dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk, fue asesinado afuera de su local en Polanco, CDMX.

El propietario del prestigioso Micky’s Hair Salón Masaryk fue asesinado la noche del 29 de septiembre, luego de que salía de su local en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Miguel de la Mora, propietario de Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco es asesinado

Alrededor de las 11:00 pm, se dio a conocer la muerte de un sujeto entre las calles de Moliere y Presidenet Masaryk en Polanco, CDMX, para después informarse que se trataba del dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk.

Según información dada por el reportero Carlos Jiménez, C4, se trataba de Miguel de la Mora, el propietario del exclusivo Micky’s Hair Salón Masaryk la persona que fue asesinada en la colonia Polanco.

MATAN a DUEÑO de EXCLUSIVA ESTÉTICA en POLANCO

Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de “Micky’s Hair Salón Masaryk”.

Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx

Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan. pic.twitter.com/j4UMP9gZzb — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 30, 2025

Los hechos sucedieron cuando Miguel de la Mora salía de Micky’s Hair Salón Masaryk, siendo embestido por dos sujetos que se cree iban en una motocicleta.

Uno de los sujetos apuntó directamente contra el propietario de Micky’s Hair Salón Masaryk con un arma de fuego, para escapar con la ayuda la otra persona que conducía la motocicleta.

Pese a que llegó el servicio de emergencia en auxilio de Miguel de la Mora, reportaron que el dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk ya no tenía signos vitales por lo que la zona se acordonó en la espera de que la Fiscalía acudiera a tomar la evidencia necesaria.

Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk. (@micky_hair)

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que las investigaciones sobre la muerte de Miguel de la Mora están en curso, así como “el análisis de las cámaras de videovigilancia”.

Horas antes de que Miguel de la Mora fuera asesinado afuera de Micky’s Hair Salón Masaryk, compartía un giveaway con la influencer Priscy Escoto y hablaba de las “probabilidades” de la vida, en referencia a su concurso por Instagram.