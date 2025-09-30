El nombre de Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair ubicado en la colonia Polanco en CDMX, fue asesinado al salir de su local la noche del 29 de septiembre.

Pero ¿quién fue Miguel de la Mora? El estilista experto en extensiones trabajó con más de una famosa, así que te compartimos los siguientes datos de él:

Miguel de la Mora fue un estilista originario de Jalisco que inició su emprendimiento con su primer salón de belleza, Micky’s Hair en Zapopan.

Tras ello, Miguel de la Mora abrió una sucursal en la alcaldía Miguel Hidalgo colonia Polanco en CDMX, repartiendo su agenda al mes entre ambos salones.

El estilista Miguel de la Mora era experto en extensiones de cabello, siendo actualmente la tendencia las brasileñas.

Pese a que sus salones de belleza tienen gran fama, él era la imagen de estos, de modo que promovía más su trabajo con mayor recurrencia en sus redes sociales personales.

Miguel de la Mora inició con el patrocinio de L’oreal professionnel Paris en Zapopan, Jalisco.

El prestigio de Miguel de la Mora era tal que trabajó para personalidades como:

Ángela Aguilar de 21 años de edad

Priscy Escoto de 28 años de edad

Natasha Dupeyron de 34 años de edad

Kenia Os de 26 años de edad

María Fernanda Beltran Figueroa de 25 años de edad

Aunque Miguel de la Mora era reservado con su vida personal, sí compartía su amistad con Diana Esparragoza, como por ejemplo la celebración de su cumpleaños en Punta Mita el 17 de septiembre de 2025.

Diana Esparragoza es conocida por ser la nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul” del Cártel de Sinaloa.

Miguel de la Mora tenía 12 años de experiencia en el estilismo y 10 años como extensionista profesional, cuando fue asesinado.

¿Qué edad tenía Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora tenía 28 años de edad, cuando fue asesinado, siendo su fecha de nacimiento el 15 de marzo de 1997 y de muerte el 29 de septiembre de 2025.

¿Quién era la esposa de Miguel de la Mora?

Se desconoce si Miguel de la Mora tenía esposa u esposo.

¿Qué signo zodiacal era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora era del signo zodiacal de Piscis, pues nació el 15 de marzo.

¿Cuántos hijos tuvo Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora no tuvo hijos

¿Qué estudió Miguel de la Mora?

Se desconoce el nivel de estudios de Miguel de la Mora.

¿En qué trabajó Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora era estilista expertos en extensiones y dueño de dos salones:

Micky’s Hair Salón Masaryk

Micky’s Hair Salon, Zapopan

El estilista Miguel de la Mora murió asesinado al salir de su salón Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco, CDMX.

La noche del 29 de septiembre se dio a conocer el asesinato de una persona en Polanco para luego informar que se trataba de Miguel de la Mora.

Según la información proporcionada, Miguel de la Mora iba saliendo de su local de Micky’s Hair Salón Masaryk en Polanco cuando fue asesinado a balazos.

MATAN a DUEÑO de EXCLUSIVA ESTÉTICA en POLANCO

Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de “Micky’s Hair Salón Masaryk”.

Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx

Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan. pic.twitter.com/j4UMP9gZzb — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 30, 2025

Los primeros apuntes sobre los responsables señalan que fueron dos sujetos en motocicletas, siendo uno de ellos quien atacó directamente a Miguel de la Mora al salir de su local con un arma de fuego.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las investigaciones sobre la muerte de Miguel de la Mora están en curso así como la revisión de las cámaras de vigilancia de la zona.