El estilista Miguel de la Mora habría hecho una transferencia de 1.7 millones de pesos previo a ser asesinado en la avenida Presidente Masaryk, Polanco, Ciudad de México.

La noche del 29 de septiembre, el estilista dueño de una sucursal en la vialidad más lujosa de la CDMX, Miguel de la Mora, fue asesinado por dos sujetos en motocicleta que le dispararon al menos 5 veces.

Sin embargo y acorde con las autoridades, el asesinato de Miguel de la Mora en Polanco no corresponde a un robo, ya que no se llevaron ninguna de sus pertenencias, como una bolsa Hermes.

Miguel de la Mora, dueño de Micky’s Hair.

Miguel de la Mora hizo transferencia de 1.7 millones de pesos previo a su asesinato

El periodista Carlos Jiménez compartió en sus redes sociales un recibo de una transferencia que hizo Miguel de la Mora por 1.7 millones de pesos mediante el banco BBVA.

En el recibo se observan los datos de Miguel de la Mora junto a un receptor no identificado por las autoridades.

Sin embargo y acorde con el periodista, el receptor de dicha transferencia sería una sociedad mercantil en México (S de RL de CV) ubicada en Jalisco, en donde Miguel de la Mora tenía otra estética.

Derivado de la transferencia y la cantidad de dinero, las autoridades ya investigan los últimos movimientos bancarios de Miguel de la Mora para conocer si está vinculada con su asesinato.

Aunque las autoridades descartaron el ataque contra Miguel de la Mora como robo o cobro de piso , en redes se ha mencionado la posibilidad de una extorsión o incluso una disputa económica.