Revelan la posible causa del asesinato de Miguel de la Mora cuando salía de su salón de belleza ubicado en avenida Presidente Masaryk en Polanco, CDMX.

Las autoridades indagan el asesinato del estilista, luego de que un año antes Miguel de la Mora -de 28 años de edad- habría hecho una denuncia por fraude y amenazas.

Esta sería la posible causa del asesinato de Miguel de la Mora, quien denunció amenazas

Miguel de la Mora fue asesinado a tiros la noche del 29 de septiembre de 2025, afuera de su estética Micky’s Hair, en el cruce de Presidente Masaryk y Moliere, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Cámaras de videovigilancia captaron a dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta, luego de presuntamente haberle disparado a Miguel de la Mora.

“Págame o te quemo el negocio”:



Así presuntamente amenazó Eduardo Ederly al estilista asesinado en #Polanco, Miguel Ángel de la Mora, “Micky Hair”, según la denuncia ante @FiscaliaCDMX.



Incluso amagó con hacerlo “no importando quién esté adentro”. Detalles en @lasillarota. pic.twitter.com/5dMM0hduSM — Antonio Nieto (@siete_letras) October 1, 2025

En medio de las investigaciones por el asesinato de Miguel de la Mora, se dio a conocer que el estilista habría denunciado amenazas un año antes de su muerte.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había recibido en septiembre del 2024 una denuncia por parte de Miguel de la Mora por fraude y amenazas en contra de Eduardo Ederly.

Ambos eran amigos, pero Eduardo Ederly recibió un pago por un trabajo, sin embargo presuntamente lo dejó inconcluso.

Esto provocó que Eduardo Ederly y Miguel de la Mora finalizarán su amistad y todo terminó en una disputa legal y posteriormente en presuntas amenazas.

“Págame o te quemo el negocio” presuntamente es la amenaza que le habría hecho Eduardo Ederly a Miguel de la Mora.

En el documento se le habría ordenado a Eduardo Ederly abstenerse de “realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima”.

En caso de que no siguiera la instrucción, el culpable tendría que pagar una multa de 5.576 pesos mexicanos.

Eduardo Ederly González Martínez, presunto asesino de Miguel de la Mora, junto al estilista (Especial)

Revelan lo que llevaba Miguel de la Mora cuando fue asesinado en Polanco

El asesinato del estilista Miguel de la Mora causó gran controversia en las redes sociales.

A través de su cuenta de X, Carlos Jiménez -conocido como C4- reveló lo que llevaba Miguel de la Mora cuando lo asesinaron.

Entre las cosas que llevaba Miguel de la Mora cuando lo asesinaron se encuentran:

Sus billetes de la suerte: un billete de 2 dólares y uno japonés.

Una bandolera Hermès

Los peritos habrían contabilizado 12 lesiones en el cuerpo de Miguel de la Mora, todas en cabeza y cuello.