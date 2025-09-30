Ángela Aguilar se pronuncia por la muerte del estilista Miguel de la Mora -de 28 años de edad- a quien le agradece su amistad y haberle ayudado en el momento en el que más lo necesitó.

En sus Instagram Stories, Ángela Aguilar -de 21 años de edad- confesó que le ha sido difícil aceptar que su amigo Miguel de la Mora ya no está.

Ángela Aguilar se despide de su estilista Miguel de la Mora, quien fue asesinado en Polanco

El asesinato de Miguel de la Mora en Polanco cuando salía de su salón de belleza en la CDMX ha creado gran conmoción y es que se dio a conocer que ya había recibido amenazas.

Sin embargo, quien lloró la muerte del estilista Miguel de la Mora fue Ángela Aguilar, quien le dedicó un emotivo mensaje en Instagram.

Ángela Aguilar llora la muerte del estilista Miguel de la Mora (@angela_aguilar_ / Instagram )

Ángela Aguilar reconoció que le cuesta aceptar que ya no está Miguel de la Mora, pues su relación fue más allá de simplemente un estilista.

Y es que Ángela Aguilar recordó que Miguel de la Mora estuvo presente en su proceso de cambiar imagen y le dio seguridad en los momentos que más lo necesitaba.

Miguel de la Mora habría estado con Ángela Aguilar, cuando ella no quería salir y no deseaba que nadie la viera.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar puntualizó que Miguel de la Mora siempre la hizo sentir cómoda y la impulso a salir adelante.

“Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante” Ángela Aguilar

En su mensaje, Ángela Aguilar destacó que Miguel de la Mora tenía una gran obsesión con el gimnasio los viajes y siempre quería crecer.

Ángela Aguilar le agradeció por su amistad y estar presente en cada etapa de su vida.

“Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar con Miguel de la Mora. (Agencia México)

Por último, Ángela Aguilar puntualizó que va a extrañar a su amigo Miguel de la Mora .

“Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar” Ángela Aguilar

Miguel de la Mora presumió que Ángela Aguilar era una de sus clientas

Miguel de la Mora presumió que Ángela Aguilar acudió en más de una ocasión a Micky’s Hair Salón Masaryk, Polanco, CDMX.

La última vez que Ángela Aguilar habría recurrido a los servicios de Miguel de la Mora fue en abril de 2025.

En esta visita, Ángela Aguilar no habría acudido sola y es que Christian Nodal también estaba presente.

En esa ocasión Ángela Aguilar habría decidido cambiar de look al tener el cabello más largo, lejos de como se habría mostrado hasta ese momento.