Durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde -de 48 años de edad- recibió un ‘carrito’ que advirtió a los habitantes sobre ella.

Al respecto, Ninel Conde habló de los rumores que apuntan a Poncho de Nigris -de 49 años de edad- como el responsable de haber pagado dicho mensaje.

Ninel Conde exhibe a Poncho de Nigris en YouTube por pagar ‘carrito’ para La Casa de los Famosos México 2025

En entrevista en YouTube, Ninel Conde acusó haber sido víctima de una guerra sucia en La Casa de los Famosos México 2025.

Asegurando que Poncho de Nigris habría sido quien pagó por el mensaje que decía “Aléjense de Ninel”.

Poncho de Nigris y Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Los ‘carritos’ son estos mensajes que se escuchan a las afueras de La Casa de los Famosos México y que son pagados por fans y familiares de los habitantes.

Siendo que a través de ellos suelen reproducir frases con información del exterior.

Manera en la que participantes pueden enterarse de cómo se ve el juego desde afuera.

Tras su eliminación, Ninel Conde habló de los ya famosos ‘carritos’ y de la campaña que llevaron a La Casa de los Famosos México 2025 en su contra.

De acuerdo con las fuentes de la cantante, su equipo contrató un servicio para llevarle mensajes de apoyo con los ‘carritos’.

Siendo ellos quienes les revelaron que “un tal de Nigris de temporadas pasadas” fue quien pagó por el mensaje de advertencia por Ninel Conde.

Fue en la primera edición de La Casa de los Famosos México que Poncho de Nigris entró como uno de los habitantes.

Este 2025, el sobrino del influencer, Aldo Tamez de Nigris, es uno de los habitantes.

Motivo por el que Poncho de Nigris no ha dejado de opinar en redes sociales en torno a la temporada actual del reality show.

Ninel Conde y los mensajes previo a su eliminación en La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde comenzó como una de las habitantes más queridas de La Casa de los Famosos México 2025.

La percepción de la cantante ante el público cambió radicalmente en la semana dos, momento en el que comenzaron a llevar los ‘carritos’ con mensajes de los fans.

Algunos de ellos eran dirigidos a habitantes que mostraron cercanía con la cantante, como Mariana Botas y Elaine Haro.

A quienes advertían por la supuesta manipulación que Ninel Conde ejercía sobre ellas en La Casa de los Famosos México 2025.