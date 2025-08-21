Poncho de Nigris -de 49 años de edad- enciende su rivalidad con Ninel Conde y no deja de hacer burla de la polémica que ambos sostienen.

Esto después de que Ninel Conde -de 48 años de edad- acusara al influencer de pagar una campaña en su contra en La Casa de los Famosos México 2025.

Poncho de Nigris se burla de Ninel Conde por señalamientos tras La Casa de los Famosos México 2025

Fue por medio de su cuenta de X que Poncho de Nigris volvió a sacar a colación su pleito con Ninel Conde.

Con tono de burla en un video, el influencer niega de manera irónica que él haya sido el responsable de los señalamientos de la cantante.

Poncho de Nigris (@ponchodenigris / Instagram)

De acuerdo con Ninel Conde, a ella le informaron que Poncho de Nigris envió un “carrito” en su contra a La Casa de los Famosos México 2025.

“Soñé con los mendigos carritos“, escribió el influencer en la descripción del video seguido del hashtag #LCDLFMX3.

Mismo en el que se muestra durmiendo y despertando por una “pesadilla” que le generó Ninel Conde por sus declaraciones.

Esto a pesar de que Poncho de Nigris había prometido mantenerse al margen de temas relacionados con La Casa de los Famosos México 2025.

¿Que dijo Ninel Conde de Poncho de Nigris? Lo acusa “guerra sucia” en La Casa de los Famosos México

Ninel Conde fue la tercera habitante eliminada de La Casa de los Famosos México 2025.

Tras su salida, la cantante comenzó a compartir su experiencia dentro del reality show, revelando que hubo “guerra sucia” en su contra.

Durante su estancia, Ninel Conde y los demás habitantes escucharon que desde el exterior les enviaron un mensaje que advertía “Aléjense de Ninel”.

La cantante aseguró que su equipo contrató un servicio de “carritos” para que le enviaran mensajes de apoyo.

Siendo el personal de este servició quien le reveló al equipo de Ninel Conde que “un tal de Nigris” pagó por el mensaje de advertencia".

Por su parte, Poncho de Nigris aseguró que las declaraciones de Ninel Conde eran una forma de perjudicar el juego de Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.