Ninel Conde -de 48 años de edad- va a retomar las grabaciones de su bioserie, un proyecto que inició desde antes de La Casa de los Famosos México 2025.

Ahora, tras su eliminación, Ninel Conde puede enfocarse de nueva cuenta en la serie que contará parte de su historia y que será exclusiva de ViX.

Ninel Conde habla de su bioserie tras salir de La Casa de los Famosos México 2025

Fue la propia Ninel Conde quien reveló algunos detalles de su bioserie, proyecto que se quedó en pausa por La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con la cantante, tras su eliminación el proyecto volvió a dar luz verde junto con otros pendientes en su agenda laboral.

Ninel Conde (Especial)

En un primer punto Ninel Conde declaró en entrevista que parte de las grabaciones fueron de su preparación para entrar a La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que ahora la bioserie continuará con lo que pasó después de su eliminación del reality show.

Pero esto no es todo, pues Ninel Conde adelantó que se prepara para su gira en Medellín y en México hasta el mes de octubre.

Como se sabe, La Casa de los Famosos México es un proyecto que promete exposición a celebridades de todos tipos.

En este sentido, Ninel Conde detalló como parte de su experiencia que es como estar en llamado constante.

Ya que en todo momento les indican lo que tiene que hacer, cómo tienen que vestirse y a qué hora deben cambiarse para determinados eventos.

Anécdotas que es posible cuente en su próxima bioserie para ViX.

¿Cuándo se estrena la bioserie de Ninel Conde en ViX?

Hasta el momento las grabaciones para la bioserie de Ninel Conde en ViX siguen en marcha, por lo que falta la parte de producción y postproducción.

La cantante no ha adelantado una fecha concreta para el estreno, por lo que se espera revele más información durante la última mitad del 2025.