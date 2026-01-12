Pepe Aguilar -de 57 años de edad- le hizo un regalo muy especial a Christian Nodal para celebrar su cumpleaños número 27.

El 11 de enero fue cumpleaños de Christian Nodal y lo celebró durante tres días en Zacatecas.

Pepe Aguilar le hizo un significativo regalo a Christian Nodal por su cumpleaños

El primer festejo de Christian Nodal se realizó en El Soyate, rancho de la familia Aguilar.

Según un trabajador de El Soyate, Pepe Aguilar le regaló un caballo a Christian Nodal, el cual tiene un significado familiar.

Christian Nodal y Pepe Aguilar (Instagram | @pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar tiene un profunda conexión con los caballos y la charrería; incluso, estos animales son parte importante de sus espectáculos como “Jaripeo sin fronteras”.

Por ello, se dice que Pepe Aguilar le habría dado este regalo a Christian Nodal para expresarle que ya lo considera de la familia.

El trabajador del rancho de los Aguilar reveló a Ventaneando que el festejo de Christian Nodal duró hasta la 1:00 de la madrugada.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha presumido el caballo que le regaló Pepe Aguilar y solo compartió una felicitación y una imagen con el número 27.

Christian Nodal celebra sus 27 años (Instagram/@nodal)

Christian Nodal celebró su cumpleaños en un antro de Zacatecas

La siguiente celebración de Christian Nodal se realizó en un antro llamado El Edén, ubicado en Zacatecas.

Entre los invitados de la fiesta de Christian Nodal estuvieron Ángela Aguilar, padres de la cantante y hermano, entre otros amigos.

También hubo figuras de la política como Rommel Pacheco y el fiscal de Zacatecas, Paul Camacho.

Kunno compartió algunos videos y fotos de la fiesta de Christian Nodal, quien lució sonriente y feliz durante la celebración.

Llamó la atención la ausencia de Cristy Nodal y Jaime González, padres de Christian Nodal, por lo que sospechan que no fueron invitados a la celebración.