Tras el gesto navideño de Nodal y Ángela Aguilar en el que regalaron juguetes en la comunidad de Tayahua, la familia se unió a una de las celebraciones favoritas de México: el Día de Reyes.

El pasado martes 6 de enero miembros de la Dinastía Aguilar regresaron a esta comunidad de Zacatecas para repartir entre los habitantes las tradicionales roscas de Reyes.

Familia Aguilar lleva el Día de Reyes a Zacatecas entre nuevas críticas

En redes sociales como X (Twitter) y TikTok comenzaron a circular videos de los habitantes de Tayahua recibiendo roscas de Reyes de manos de Leonardo Aguilar .

Por lo que se aprecia en las imágenes, el cantante convive con la comunidad, saluda y se toma fotos con los fans que se acercan al lugar.

Este nuevo gesto por el Día de Reyes fue bien recibido entre los habitantes de Tayahua; sin embargo, desató nuevas críticas en contra de la familia Aguilar.

Lo anterioir debido a que usuarios en redes cuestionan la legitimidad de estas acciones por parte de la dinastía encabezada por Pepe Aguilar.

Ya que, se sugiere, lo hacen más como un intento de limpiar la imagen de la familia que por un acto de generosidad.

Ya que, cabe destacar, es la menor de la dinastía, Ángela Aguilar, sobre quien ha recaído el peso mediático y de críticas en contra de su padre tras su matrimonio con Nodal.

El día en que criticaron a Nodal y la familia Aguilar por regalar juguetes

Fue el pasado 24 de diciembre que las críticas sobre la familia Aguilar cobraron fuerza desde que Christian Nodal se unió a la tradición de visitar Tayahua.

En aquella ocasión, y junto con Leonardo y Pepe Aguilar, repartieron juguetes entre los niños de la comunidad.

Por desgracia, el gestó levantó más de una ceja entre usuarios en redes, quienes no dudaron en irse en contra de la familia Aguilar.