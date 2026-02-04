Un cantante colombiano se declara admirador de Ángela Aguilar y pondría celoso a Christian Nodal con la canción que le hizo.

Chelo Ramírez reveló en una entrevista en ‘¡Siéntese quien pueda!’ Que su canción ‘Pa hacerme viral’ fue inspirada por Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

Pretendiente de Ángela Aguilar pondría celoso a Christian Nodal por esta canción

Chelo Ramírez confesó que desde que vio la foto de Ángela Aguilar se volvió su admirador, pues le parece una “mujer muy hermosa”.

“Me inspiré en ella y es una mamasita, qué le vamos hacer, es hermosa. Ella tiene como un ángel, uno se enamora” Chelo Ramírez

El cantante asegura que está enamorado de Ángela Aguilar y espera que algún día lo escuche la cantante.

“Igual y me viralizo y pronto me puede ver y pueden pasar cosas”, dijo Chelo Ramírez, sin temor a los celos de Christian Nodal.

Chelo Ramírez espera que los fans de Ángela Aguilar le avisen que fue la musa de su canción y no descarta ‘conquistar su corazón’.

El cantante mencionó que es consciente que Ángela Aguilar está casada y respeta su compromiso, pues también admira a Christian Nodal.

“Nada quita que podamos compartir en algún momento”, dijo Chelo Ramírez quien no desacata reunirse algún día con Ángela Aguilar y su esposo.

Por otro lado, Chelo Ramírez defendió a la cantante de la ola de hate que ha vivido los últimos años.

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram )

¿Qué dice la letra de ‘Pa hacerme viral’? La canción inspirada en Ángela Aguilar

Chelo Ramírez menciona que ‘Pa hacerme viral’ fue escrita hace dos años, después de que Ángela Aguilar le apareciera en redes sociales.

‘Pa hacerme viral’ es una canción de regional mexicano, lanzada en 2023.

La canción narra que una noche Chelo Ramírez hablaba de Ángela Aguilar y como una extraña coincidencia, le salió publicaciones de la cantante en redes sociales.

Solo en mi cuarto un día hablaba de alguien como tú

Tras la botella vi el reflejo de mi celular

Quise mirar en qué día estaba

Tres días de peda me nublaban

Agarré el cel y me di cuenta que escuchaba

Apareciste tú y quedé menso mirando tu foto

Y una Marquita azul marcó el día en mi corazón roto

Ay qué causalidad que hasta el cel tuvo ganas de verte

Hasta miedo me da que esa madre escuche y te encuentre

Te hice esta pa hacerme viral

Para que TikTok hiciera lo suyo

Que mi sueño se hiciera real

Pa que yo fuera tuyo