Un cantante colombiano se declara admirador de Ángela Aguilar y pondría celoso a Christian Nodal con la canción que le hizo.
Chelo Ramírez reveló en una entrevista en ‘¡Siéntese quien pueda!’ Que su canción ‘Pa hacerme viral’ fue inspirada por Ángela Aguilar, de 21 años de edad.
Pretendiente de Ángela Aguilar pondría celoso a Christian Nodal por esta canción
Chelo Ramírez confesó que desde que vio la foto de Ángela Aguilar se volvió su admirador, pues le parece una “mujer muy hermosa”.
“Me inspiré en ella y es una mamasita, qué le vamos hacer, es hermosa. Ella tiene como un ángel, uno se enamora”Chelo Ramírez
El cantante asegura que está enamorado de Ángela Aguilar y espera que algún día lo escuche la cantante.
“Igual y me viralizo y pronto me puede ver y pueden pasar cosas”, dijo Chelo Ramírez, sin temor a los celos de Christian Nodal.
Chelo Ramírez espera que los fans de Ángela Aguilar le avisen que fue la musa de su canción y no descarta ‘conquistar su corazón’.
El cantante mencionó que es consciente que Ángela Aguilar está casada y respeta su compromiso, pues también admira a Christian Nodal.
“Nada quita que podamos compartir en algún momento”, dijo Chelo Ramírez quien no desacata reunirse algún día con Ángela Aguilar y su esposo.
Por otro lado, Chelo Ramírez defendió a la cantante de la ola de hate que ha vivido los últimos años.
¿Qué dice la letra de ‘Pa hacerme viral’? La canción inspirada en Ángela Aguilar
Chelo Ramírez menciona que ‘Pa hacerme viral’ fue escrita hace dos años, después de que Ángela Aguilar le apareciera en redes sociales.
‘Pa hacerme viral’ es una canción de regional mexicano, lanzada en 2023.
La canción narra que una noche Chelo Ramírez hablaba de Ángela Aguilar y como una extraña coincidencia, le salió publicaciones de la cantante en redes sociales.
Solo en mi cuarto un día hablaba de alguien como tú
Tras la botella vi el reflejo de mi celular
Quise mirar en qué día estaba
Tres días de peda me nublaban
Agarré el cel y me di cuenta que escuchaba
Apareciste tú y quedé menso mirando tu foto
Y una Marquita azul marcó el día en mi corazón roto
Ay qué causalidad que hasta el cel tuvo ganas de verte
Hasta miedo me da que esa madre escuche y te encuentre
Te hice esta pa hacerme viral
Para que TikTok hiciera lo suyo
Que mi sueño se hiciera real
Pa que yo fuera tuyo