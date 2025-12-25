El gesto navideño de la pareja formada por los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar causó polémica en medio de la tradición familiar de los Aguilar.

Luego de que Nodal se sumó a la tradición Aguilar en Zacatecas este 24 de diciembre para entregar juguetes en la comunidad de Tayahua.

Por lo que Nodal y Ángela Aguilar se dejaron ver juntos en la caravana encabezando el recorrido por las calles para repartir regalos a niñas y niños del municipio en el tradicional gesto navideño.

Y pese a que el gesto navideño de Nodal y Ángela Aguilar junto a la familia Aguilar causó alegría entre los niños y niñas en redes sociales no fue bien visto.

Causado nuevamente polémica Christian Nodal y Ángela Aguilar en un año donde se ha dicho de todo sobre la famosa pareja de cantantes del regional mexicano.

Funan a Nodal y Ángela Aguilar por gesto navideño

Tras viralizarse el gesto navideño Nodal y Ángela Aguilar han sido funadados nuevamente, pues para muchos este actor no tiene nada de bondadoso.

Ya que aseguran que el supuesto gesto navideño ​​de Christian Nodal y Ángela Aguilar solo es parte de una estrategia para limpiar su imagen tras un año de muchas polémicas y críticas.

Así como muchos más apuntan que el gesto navideño de Nodal y Ángela Aguilar solo es para despejar los rumores de una supuesta separación entre los cantantes.

Incluso hay quienes dicen que Nodal se suma a estos actos solo para mantener tranquila a la familia de su esposa Ángela Aguilar.