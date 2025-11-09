Ángela Aguilar y Christian Nodal ya habrían escogido la fecha para su boda religiosa y sería en un mes muy especial para la pareja.

A través de las redes sociales circula un video en donde Ángela Aguilar confirmaría la fecha para su boda religiosa con Christian Nodal y es más pronto de lo que te imaginas.

¿Cuándo va a ser la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En medo del arranque de su nueva gira “Libre Corazón Tour”, Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al revelar la fecha para su boda religiosa con Christian Nodal.

Yo quiero ser invitada a la boda ❤️❤️se nos casan el año que entra @AngelaAguilar__ invitenos por favor 🙈… pic.twitter.com/09HaNJmzJ3 — California Nodal Fan Account (@Anahi401) November 7, 2025

Y es que a través de las redes sociales circula un video en el que se puede ver a Ángela Aguilar confesando que se va a casar en mayo del 2026.

Su revelación vino luego de que Ángela Aguilar se encontraba conviviendo con algunos de sus seguidores a quienes invitó a su boda religiosa.

“Vayan a mi boda (…) Me voy a casar en mayo por la iglesia” Ángela Aguilar

Uno de ellos incluso se animó a pedirle si podría ser el padrino, a lo que Ángela Aguilar le señaló que se lo tenía que preguntar a Christian Nodal.

“A ver si te deja marido” Ángela Aguilar

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

Hasta el momento Christian Nodal no se ha pronunciado sobre su boda religiosa en las redes sociales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en su boda (Agencia México)

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían escogido mayo para casarse por la iglesia?

Cabe recordar que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por el civil el 24 de julio del 2024 en una ceremonia privada que se realizó en el estado de Morelos.

Antes de casarse por el civil, realizaron una celebración espiritual en Roma el 29 de mayo del mismo año.

Por lo que si se confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarán por la iglesia en mayo, será una fecha muy especial ya que será cuando comenzaron su romance y cuando unieron sus vidas en Italia.

Desde que confirmaron su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han encontrado en medio de la polémica y han recibido varias críticas.

Sin embargo y pese a todas las polémicas, Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen presumiendo lo enamorados que se encuentran a través de las redes sociales.