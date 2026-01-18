El concierto de Pepe Aguilar -de 57 años de edad- peligra, pues piden cancelar su presentación en Texas.

Una vez más, la familia Aguilar está en medio del escándalo y ciudadanos juntan firmas para evitar que se presente en el Rodeo de Huston, Texas.

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Texas

Según la cuenta de Instagram La Camaleona, muchas personas están en desacuerdo con que Pepe Aguilar se presente en el Rodeo de Houston el 15 de marzo.

Al parecer, el público esperaba que fuera el Grupo Duelo quienes se presentaran y no Pepe Aguilar.

Es por eso que piden su cancelación, pues aseguran que Pepe Aguilar no es un digno representante de la musica texana.

Quieren cancelar concierto de Pepe Aguilar en el Rodeo de Huston 2026 (Change.org)

Una usuaria llamada Brittney Torres fue quien lanzó la petición en Change.Org, con el nombre: “Cancelen concierto de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston 2026”.

Hasta el momento, la petición para cancelar la presentación de Pepe Aguilar en Texas ha reanudado mil 892 firmas.

Según la creadora de esta petición, la música de Pepe Aguilar no tiene el impacto necesario en las nuevas generaciones.

Además de que las controversias que rodean a la familia de Pepe Aguilar, especialmente por los escándalos de Ángela Aguilar, no representan los valores de la comunidad texana.

Quieren cancelar a Pepe Aguilar por ser “anticuado”

En septiembre de 2025, ciudadanos de Jalisco pedían cancelar la presentación gratuita por el Día de la Independencia que daría Pepe Aguilar y su familia.

Aparentemente, los ciudadanos no quería a los Aguilar por los escándalos que persiguen a Ángela Aguilar.

Pero, en esta ocasión, quieren cancelar la presentación de Pepe Aguilar no por los “chismes”, si no porque consideran que su música es anticuada.

Pepe Aguilar (Agencia México)

Brittney Torres explica en su petición de Change.Org que hay otros artistas talentosos que sí reflejan la cultura y música texana.

La queja de esta ciudadana consiste en que la música de Pepe Aguilar no conecta con las nuevas generaciones y no representa la cultura moderna de Huston.