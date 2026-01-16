A través de las redes sociales se viralizó la pulsera con diamantes que Christian Nodal le habría dedicado a Ángela Aguilar.

Tras viralizarse las imágenes, muchos usuarios se han cuestionado sobre cuánto habría costado este elemento, luego de que Christian Nodal es conocido en gastar fuertes sumas de dinero por joyería.

Este sería el precio de la pulsera con diamantes de Christian Nodal dedicada a Ángela Aguilar

Luego del cumpleaños de Christian Nodal, se viralizó una pulsera de diamantes que estaría dedicada a Ángela Aguilar.

Esta pieza de joyería exclusiva vinculada al nombre de Ángela Aguilar ha llamado la atención por el alto precio que tendría.

Aunque por el momento no hay información oficial del costo, se dio a conocer que fue la joyería Braggao la encargada de hacer este exclusivo diseño.

La joyería Braggao ya ha trabajado previamente con Christian Nodal, aunque en su publicación no incluyó confirmación directa de los artistas.

Pese a que no hay confirmación del precio de la pulsera, usuarios han recordado el anillo de compromiso que le entregó a Ángela Aguilar en 2024.

La pieza fue adquirida en la joyería neoyorquina Pristine Jewelers y cuenta con un diamante central de corte ovalado.

De acuerdo con estimaciones difundidas, el costo del anillo rondaría los 55 millones de pesos mexicanos (3 millones de dólares).

Por lo que se especula que esta nueva joya tenga un rango de precio parecido o incluso mayor.

En el sitio oficial de la joyería se pueden encontrar piezas en oro blanco con diamantes desde valores de los 6,300 pesos , sin embargo ese precio corresponde a diseños estándar y no a piezas personalizadas.

Estas serían las características de la pulsera con diamantes de Christian Nodal dedicada a Ángela Aguilar

La pulsera de diamantes que Christian Nodal le habría dedicado a Ángela Aguilar tendría estos detalles:

Fabricada de oro blanco y cubierto por completo con diamantes naturales en corte redondo

El nombre “Ángela” aparece al centro, enmarcado por alas de ángel, un símbolo recurrente en la iconografía asociada a Christian Nodal

La pieza incluye corazones con fuego y rosas entrelazadas

El taller de Braggao describió la joya como “un brazalete que guarda significado en cada detalle. Diamante natura en corte redondo, grabados artesanales y detalles simbólicos que lo hacen único. En Braggao contamos historias a través de oro y brillo”.

Christian Nodal ha sido conocido por regalar piezas únicas de joyería para sus parejas sentimentales.

En sus relaciones con Belinda y Cazzu, Christian Nodal también fue vinculado con piezas exclusivas y personalizadas.

Hasta el momento ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado si el brazalete fue un regalo del cantante para ella o si se trata de una pieza que él mismo podría usar.