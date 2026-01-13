Ángela Aguilar -de 21 años de edad- Christian Nodal, así como los Aguilar, apoyaron a un asilo de Zacatecas casi sin cobrar.

A inicios de enero se realizó una charreada con causa en Juchilapa, Zacatecas, con el fin de recaudar fondos para un asilo de la zona.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cobraron algo simbólico por apoyar a un asilo de Zacatecas

La presencia de Ángela Aguilar, Christian Nodal y familia Aguilar en la charreada de Juchilapa se volvió viral en redes sociales, porque todos cantaron y convivieron con los fans.

Héctor Aparicio, promotor cultural de Zacatecas, reveló a Ventaneando cómo fue la participación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, de 27 años de edad.

El promotor narra que la entrada al evento fue simbólica y todo lo recaudado sería para el asilo, el cual necesita insumos y material de apoyo como andaderas.

Héctor Aparicio fue cuestionado por Ventaneando sobre cuánto cobraron los Aguilar por cantar durante el evento, mencionando que Pepe Aguilar solo obtuvo 300 pesos.

“Me cobró 300 pesos por venir”, contó Héctor Aparicio, quien mencionó que tuvieron problemas con el audio, pero Ángela Aguilar, su esposo y familia fueron pacientes.

Ángela Aguilar y Christian Nodal iban como asistentes al evento, pero la gente fue quienes les insistieron que cantaran y el primero en participar fue Pepe Aguilar.

“El asilo de ancianos que está aquí en Juchipila ya tiene varios, pues serán dos, tres años que está organizando una charreada a beneficio del asilo, los que les hace falta, pañales, andaderas, todo eso.” Héctor Aparicio

Al parecer, la familia Aguilar lleva tres años organizando este evento para recaudar fondos para el asilo y este año donaron más de 100 mil pesos.

Christian Nodal se une a los Aguilar para hacer actos benéficos

Ángela Aguilar y su familia celebraron las fiestas decembrinas en Zacatecas, en su rancho El Soyate.

Christian Nodal se unió a las celebraciones y participó en las actividades benéficas que realizó la familia Aguilar.

Los Aguilar regalaron juguetes en Noche Buena y roscas de reyes el Día de Reyes.

Además, desde hace tres años la familia de Ángela Aguilar organiza charreadas donde participa el equipo de El Soyate, el cual pertenece a Pepe Aguilar para obtener recursos para el asilo local.