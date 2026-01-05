Ángela Aguilar -de 26 años de edad- y Christian Nodal comparten fotos de su casa en México; aquí se ubica la casa de la pareja.
Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar viven en Texas, pero, también tienen una ca en México y la cantante presumió el paisaje que rodea su casa.
¿Dónde está la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?
Ángela Aguilar compartió la foto de una ventana, donde se apreciaban los paisajes que rodean su casa en México.
Christian Nodal y Ángela Aguilar no han revelado dónde está su casa, pero sus fans sospechan que se ubica en Zacatecas.
Recodemos que el abuelo de Ángela Aguilar, Antonio Aguilar, era originario de Zacatecas y su familia se ha asentado en este estado.
La familia Aguilar tiene un rancho en Zacatecas llamado ‘El Soyate’ y se ignora si la imagen que compartió Ángela Aguilar es de ahí o ya tiene su propia casa.
Posiblemente a casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal esté muy cerca del rancho de la familia Aguilar.
Christian Nodal y Ángela Aguilar se casarán en Zacatecas
A finales del 2025, Ángela Aguilar confirmó que se va a casar por la iglesia este 2026.
Posteriormente, Christian Nodal confirmó la noticia y reveló que tendrá una boda tradicional en Zacatecas.
“Por la iglesia, bien mexicanota. En Zacatecas, en el rancho. Va a estar a puertas abiertas todo”, dijo Christian Nodal a Ventaneando.
La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar es organizada por la cantante.
Trascendió que la unión se podría realizar en ‘El Soyate’, ya que cuenta con un amplio espacio y una capilla.
Esta no sería la primera unión religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues el cantante reveló que se casaron el Roma el 29 de mayo de 2024.