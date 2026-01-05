Ángela Aguilar -de 26 años de edad- y Christian Nodal comparten fotos de su casa en México; aquí se ubica la casa de la pareja.

Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar viven en Texas, pero, también tienen una ca en México y la cantante presumió el paisaje que rodea su casa.

¿Dónde está la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar compartió la foto de una ventana, donde se apreciaban los paisajes que rodean su casa en México.

Christian Nodal y Ángela Aguilar no han revelado dónde está su casa, pero sus fans sospechan que se ubica en Zacatecas.

Ángela Aguilar muestra su casa en México (Instagram/@angela_aguilar_)

Recodemos que el abuelo de Ángela Aguilar, Antonio Aguilar, era originario de Zacatecas y su familia se ha asentado en este estado.

La familia Aguilar tiene un rancho en Zacatecas llamado ‘El Soyate’ y se ignora si la imagen que compartió Ángela Aguilar es de ahí o ya tiene su propia casa.

Posiblemente a casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal esté muy cerca del rancho de la familia Aguilar.

Christian Nodal muestra los paisajes que rodean su casa en México (Instagram/@nodal )

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casarán en Zacatecas

A finales del 2025, Ángela Aguilar confirmó que se va a casar por la iglesia este 2026.

Posteriormente, Christian Nodal confirmó la noticia y reveló que tendrá una boda tradicional en Zacatecas.

“Por la iglesia, bien mexicanota. En Zacatecas, en el rancho. Va a estar a puertas abiertas todo”, dijo Christian Nodal a Ventaneando.

La boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar es organizada por la cantante.

Trascendió que la unión se podría realizar en ‘El Soyate’, ya que cuenta con un amplio espacio y una capilla.

Esta no sería la primera unión religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues el cantante reveló que se casaron el Roma el 29 de mayo de 2024.