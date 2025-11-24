Olivia Yace renuncia a su título de Miss Universo África y Oceanía 2025, continuando con la controversia que rodea al certamen de belleza en donde la mexicana Fátima Bosch, fue nombrada Miss Universo 2025.

¿Por qué renunció Olivia Yace a su título de Miss Universo África y Oceanía 2025?

A través de sus redes sociales, Olivia Yace, representante de Costa de Marfil subió un comunicado en donde renunciaba a su título de Miss Universo África y Oceanía 2025 asegurando que “nuestra voz debe ser escuchada”.

Asimismo, no solo renunció a su título del certámen de belleza Miss Universo 2025, sino que también rompió toda relación con la organización; esto a tan solo a unos días de la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

“Como representante de Costa de Marfil en la competición de Miss Universo 2025 celebrada en Bangkok, fui testigo de primera mano que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar por ese camino, debo permanecer cerca de mis valores: respeto, dignidad, excelencia, e igualdad de oportunidades son los pilares más fuertes que me guían”. Olivia Yace

Olivia Yace fue una de las finalistas de Miss Universo 2025 quedando en cuarto lugar, pero en su comunicado afirmó que no está dispuesta a comprometer sus valores como el respeto, dignidad y equidad.

En dicho comunicado, la ahora ex Miss Universo África y Oceanía 2025 aseguró que su renuncia responde a la necesidad de mantenerse fiel a sus principios y enfocarse en convertirse en un referente positivo a las nuevas generaciones.

“Con un corazón rebosante de agradecimiento y profundo respeto, por la presente anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier afiliación futura con el comité de Miss Universo”. Olivia Yace

También aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido e hizo un llamado a las comunidades africanas y afrodescendientes a ocupar lugares en donde históricamente no han sido bienvenidas.

“Es este compromiso con convertirme en una influencia positiva que guía mi decisión de hoy. Dejar atrás el rol disminuido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a defender los valores en los que creo. “Llamo a las comunidades Negras, Africanas, Caribeñas, Americanas y Afrodescendientes a continuar entrando en espacios donde no son esperados. Ayudemos a abrir las puertas para los hermanos y hermanas que sigan después de nosotros. Nunca dejen que nadie defina quiénes son ni limite su potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser oídas”. Olivia Yace

En el comunicado de Olivia Yace en donde informó su decisión de renunciar al título de Miss Universo África y Oceanía 2025, extendió sus felicitaciones “a la nueva Miss Universo”, refiriéndose a Fátima Bosch, así como también deseó pronta recuperación a Miss Jamaica.