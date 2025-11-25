La polémica sigue alrededor de Miss Universo luego de que se informó que autoridades en Tailandia habrían presentado orden de arresto contra Anne Jakrajutatip.

La copropietaria de Miss Universo, habría cometido fraude por más de 18 millones de pesos y su ausencia en la corte para declarar llevó a su orden de arresto.

Anne Jakrajutatip de Miss Universo enfrentaría orden de arresto por fraude en Tailandia

Anne Jakrajutatip, la copropietaria de Miss Universo que llamó la atención por ser una mujer trans adquiriendo el certamen, tendría orden de arresto por fraude.

Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo (@annejkn.official / Instagram)

Nota en desarrollo...en breve más información