Maximiliano Eduardo González Niederer es un empresario mexicano que es buscado por España por fraude fiscal, facturas falsas y prestanombres, ligado al padre de Olivia Yacé, Jean-Marc Yacé, y quien además está implicado en el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Se le imputa la supuesta confección de las dos mayores facturas falsas utilizadas para defraudar a Hacienda en 2021 y 2021; también se sabe que Niederer tiene vínculo entre las empresas que emitieron estas facturas falsas a Maxwell Cremona, sociedad de González Amador.

De acuerdo al perfil de El Diario.es, Maximiliano Eduardo González Niederer cumplió en junio pasado 56 años de edad.

Maximiliano Eduardo González Niederer estuvo casado alrededor del 2010 con una mujer llamada Aida quien también es mexicana; sin embargo, no se sabe más de ella desde su divorcio que incluyó una denuncia ante la justicia mexicana, y actualmente se desconoce si Niederer tiene pareja sentimental.

Al no saberse el día del cumpleaños de Maximiliano Eduardo González Niederer, solo el mes, el empresario mexicano puede pertenecer al signo de Géminis -un signo del elemento aire-, o a Cáncer -un signo del elemento agua-.

Maximiliano Eduardo González Niederer tuvo dos hijos con su ex esposa Aida, también de origen mexicano.

No se sabe que estudió Maximiliano Eduardo González Niederer.

Maximiliano Eduardo González Niederer en Costa de Marfil

Maximiliano Eduardo González Niederer es un empresario mexicano quien es acusado de defraudar a Hacienda en España y numerosas compañías entre 2020 y 2021.

También se reveló que desarrollaba una actividad comercial en negocios como el textil o las lámparas LED, además de tener conocimiento del mercado chino pues Niederer viajaba a China con frecuencia, con centro de operaciones en Villaviciosa de Odón.

Se sabe que Niederer trabajó en Villaviciosa para la familia Martínez Caro, dueños del fabricante de ropa vaquera New Caro, con sede en la vecina Alcorcón, quienes administran Energy Saving Engineering SL, en la que Niederer fue apoderado de agosto de 2009 a junio de 2017.

Con esa empresa acudió hace años a un stand en Ifema para promocionar su producto estrella: luces LED que importaba desde China.

Se sabe que Maximiliano Eduardo González Niederer no cuenta con inmuebles a su nombre en España, pero es administrador único de dos empresas que nunca presentaron cuentas: Niederer Consulting Group e Hilocorp Intl, que creó entre 2017 y 2018.

Tiene un despacho de abogados especialista en derecho deportivo en la calle Orense de Madrid, siendo este uno de los domicilios a los que la AEAT mandó la citación para que se personase durante la inspección del caso Ayuso.

Niederer fue representante de la empresa MKE Manufacturing SA, empresa que conecta con facturas falsas que emitió entre 2020 con las que Maxwell Cremona se desgravó servicios inexistentes.

También con la empresa Gayani Ltd, la cual cofundó Maximiliano Eduardo González Niederer en 2014 con el empresario Jean-Marc Yacé, padre de Olivia Yacé.

Maximiliano Eduardo González Niederer está vinculado directamente con el padre de Olivia Yacé, Jean-Marc Yacé, empresario y político de Costa de Marfil; también es cónsul honorario de México en su país y es uno de los hombres más ricos y respetados del mismo.

La empresa Gayani Ltd fue investigada por una supuesta comisión en una venta de vacunas Covid al Gobierno de Costa de Marfil que tampoco se concretó.