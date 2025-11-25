Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega en Miss Universo 2025, acusó manipulación dentro del certamen y asegura que un top 10 de finalistas ya se había pactado antes de la final.

De acuerdo con la delegada, la decisión de quienes avanzaban a última ronda se sabía 15 días antes de la coronación, siendo la “actitud” de muchas de ellas lo que habría delatado el supuesto fraude.

Miss Noruega incrementa rumores de fraude en Miss Universo 2025

Fue por medio de una transmisión en vivo desde sus redes sociales, que Miss Noruega denunció esta situación en Miss Universo 2025.

En sus declaraciones, aseguró que durante los días previos a la final, algunas de las concursantes tenían una “actitud muy segura” de su camino en Miss Universo.

“Nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos”, expresó Leonora Lysglimt-Rødland.

“¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?” Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega en Miss Universo 2025

Miss Noruega informó vía IG Live que el top 10 del Miss Universe 2025 ya se había elegido quince días antes de la final 🇳🇴✨ pic.twitter.com/bx5XJxZ31O — Miss Coronas (@miss_coronas) November 23, 2025

Todos los escándalos dentro de Miss Universo 2025

Tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 se vinieron una serie de polémicas que ponen en duda la veracidad del certamen.

En un primer punto, el pianista y compositor Omar Harfouch señaló a la mexicana como una “falsa ganadora”.

Esto después de asegurar que su padre, Bernardo Bosch Hernández, llegó a un acuerdo que beneficiaría mutuamente a él y la organización si ganaba su hija.

Declaraciones que dio después de haber sido sacado del panel de jueces de la edición Miss Universo de este año.

La polémica incrementó todavía más con las declaraciones de de Raúl Rocha Cantú.

El copropietario de Miss Universo dijo en entrevista los motivos por los que Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y cuarta finalista del certamen, jamás fue pensada como ganadora.

Admitiendo, además, que a la ganadora se le elige con base en qué tanto representa los intereses de la organización y que esta última tiene injerencia en elegir a quién se corona.