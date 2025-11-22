Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, dedicó unas palabras en sus redes sociales por el triunfo de México en Miss Universo 2025.

La tabasqueña Fátima Bosch -de 26 años de edad- fue coronada como reina en el certamen de belleza más importante del año.

Luisa Alcalde celebra el ejemplo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

En su mensaje de felicitación, Luisa Alcalde quiso dejar de lado la discusión que suele haber en los concursos de belleza y enfocarse en Fátima Bosch.

Primero que nada la funcionaria destacó debe ser motivo de celebración para todos los mexicanos, pero en especial para las mujeres.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

De acuerdo con Luisa Alcalde, Fátima Bosch llegó a demostrar a millones de mujeres que no deben quedarse calladas ante las injusticias.

Con estas palabras, la dirigente morenista hizo una referencia indirecta al momento que protagonizó la ahora Miss Universo 2025 con Nawat Itsaragrisil.

Para muchos dicho instante se ha convertido en uno de los momentos clave de Fátima Bosch dentro del concurso.

Esto debido a que no se quedó callada ante las faltas de respeto a su persona por parte de Itsaragrisil .

“Hoy las mujeres mexicanas participamos en todos los ámbitos de la vida pública y privada”, escribió Luisa Alcalde en su mensaje.

Para finalizar, la funcionaria enfatizó el ejemplo de la tabasqueña al recordar que las mujeres deben siempre alzar la voz.

Este es un mensaje similar al que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, reconociendo a Fátima Bosch y su valentía.