¿Qué es Gayani Ltd? La empresa fue fundada por Jean-Marc Yacé, el padre de Olivia Yacé y el empresario mexicano Maximiliano Eduardo González Niederer, buscado por la justicia española por fraude fiscal.

Gayani Ltd es la empresa que fue fundada por Jean-Marc Yacé y Maximiliano Eduardo Niederer, sale a relucir tras la renuncia de Olivia Yacé a Miss Universo

Tras la renuncia de Olivia Yacé, se revelaron los nexos de la familia de la ahora ex Miss Universo África y Oceanía 2025 que implica a su padre, Jean-Marc Yacé y al empresario mexicano, Maximiliano Eduardo González Niederer.

Pues ambos fundaron en 2014 la empresa de energías renovables Gayani Ltd, la cual fue investigada por fraude de más de 900 millones de euros, los cuales fueron justificados para la supuesta compra de vacunas Covid que al final, señalan no se concretó.

Maximiliano Eduardo González Niederer (EFE)

También se le acusó al padre de Olivia Yacé, quien es el actual alcalde de Cocody, Costa de Marfil, de vivir entre lujos mientras la población atraviesa una situación económica difícil, pues se sabe que Jean-Marc Yacé es un político, empresario y figura de influencia en el país.

Además, Yacé es cónsul honorario de México con Costa de Marfil para consolidad las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El pasado 24 de noviembre a través de sus redes sociales, la ex reina de belleza, Olivia Yacé, subió un comunicado revelando su decisión de renunciar a su título de Miss Universo África y Oceanía 2025, así como cualquier vínculo con la empresa del certamen.

Esto, como era de esperarse, sorprendió a todos y aumentó los rumores de corrupción en Miss Universo y el supuesto arreglo del que acusaron a la empresa para otorgar la corona a Fátima Bosch, la mexicana ganadora del título de Miss Universo 2025.

Sin embargo, ante el escándalo de Olivia Yacé también salieron a relucir los nexos de su familia, una de las más ricas y poderosas de Costa de Marfil; especialmente la de su padre, Jean-Marc Yacé con el empresario mexicano Maximiliano Eduardo González Niederer.

Niederer es buscado en España por fraude fiscal ligado al caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.