Fátima Koné es la representante de Costa de Marfil al haber ganado el certamen en su país; sin embargo, ella no fue elegida para ir a Miss Universo 2025 y en su lugar enviaron a Olivia Yacé, pero ¿por qué?
Fátima Koné no fue elegida para ir a Miss Universo 2025 para representar a Costa de Marfil
Fátima Koné de 21 años de edad, ganó el certamen nacional de Costa de Marfil en 2024, sin embargo, la organización no la envió a Miss Universo 2025 pese a que con su victoria, se había ganado el derecho de representar a su país.
En su lugar, mandaron a Olivia Yacé de 27 años de edad, hija del político, empresario y multimillonario Jean-Marc Yacé, cuya familia es una de las más influyentes en Costa de Marfil a nivel político y mediático.
Y es que la decisión de que Olivia Yacé representara a Costa de Marfil en Miss Universo 2025, fue por disección del Comité Nacional durante una votación privada, en donde se apartó a Fátima Koné con la excusa de una “reorganización estratégica”.
Cabe recalcar que durante el certamen 2024 de Costa de Marfil para elegir a la representante en Miss Universo 2025 en donde Fátima Koné ganó legalmente, Olivia Yacé no participó ese año.
Y es que a Fátima Koné, el Comité decidió mandarla al certamen de Miss Mundo 2026 sin su consentimiento, pese a que ella había expresado en varias ocasiones sus deseos por participar en Miss Universo 2025.
Olivia Yacé se convirtió en la representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025, siendo una de las reinas de belleza marfileñas más reconocidas tras alcanzar el top 3 en Miss Mundo 2021 consolidándose como una figura mediática en los medios africanos.
Sin embargo, esta decisión del Comité de apartar a Fátima Koné y mandar a Olivia Yacé a representar a Costa de marfil a Miss Universo 2025, provocó todo un debate entre los usuarios al especular qué tanto era el alcance político e influencia de la familia Yacé.