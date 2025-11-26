Fátima Koné es la representante de Costa de Marfil al haber ganado el certamen en su país; sin embargo, ella no fue elegida para ir a Miss Universo 2025 y en su lugar enviaron a Olivia Yacé, pero ¿por qué?

Fátima Koné no fue elegida para ir a Miss Universo 2025 para representar a Costa de Marfil

Fátima Koné de 21 años de edad, ganó el certamen nacional de Costa de Marfil en 2024, sin embargo, la organización no la envió a Miss Universo 2025 pese a que con su victoria, se había ganado el derecho de representar a su país.

En su lugar, mandaron a Olivia Yacé de 27 años de edad, hija del político, empresario y multimillonario Jean-Marc Yacé, cuya familia es una de las más influyentes en Costa de Marfil a nivel político y mediático.

¿Quién es Fátima Koné? La verdadera representante de Costa de Marfil (@miss_fatima_kone / Instagram )

Y es que la decisión de que Olivia Yacé representara a Costa de Marfil en Miss Universo 2025, fue por disección del Comité Nacional durante una votación privada, en donde se apartó a Fátima Koné con la excusa de una “reorganización estratégica”.

Cabe recalcar que durante el certamen 2024 de Costa de Marfil para elegir a la representante en Miss Universo 2025 en donde Fátima Koné ganó legalmente, Olivia Yacé no participó ese año.

Y es que a Fátima Koné, el Comité decidió mandarla al certamen de Miss Mundo 2026 sin su consentimiento, pese a que ella había expresado en varias ocasiones sus deseos por participar en Miss Universo 2025.

Olivia Yace (@olivia.yace / Instagram)

Olivia Yacé se convirtió en la representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025, siendo una de las reinas de belleza marfileñas más reconocidas tras alcanzar el top 3 en Miss Mundo 2021 consolidándose como una figura mediática en los medios africanos.

Sin embargo, esta decisión del Comité de apartar a Fátima Koné y mandar a Olivia Yacé a representar a Costa de marfil a Miss Universo 2025, provocó todo un debate entre los usuarios al especular qué tanto era el alcance político e influencia de la familia Yacé.