¿Quién es Fátima Koné? Ella es la verdadera representante de Costa de Marfil cuyo nombre ha vuelto a resonar tras el escándalo de Olivia Yacé en Miss Universo 2025; por lo que te damos detalles de ella como:

Fátima Koné es una modelo y reina de belleza que fue designada como Miss Costa de Marfil 2025 por África Occidental, al ser ganadora de su país.

Sin embargo, Fátima Koné no fue enviada a Miss Universo 2025 para representar a la nación y en su lugar enviaron a Olivia Yacé al certamen.

¿Quién es Fátima Koné? La verdadera representante de Costa de Marfil (@miss_fatima_kone / Instagram )

¿Cuántos años tiene Fátima Koné?

Fátima Koné tiene 21 años de edad al haber nacido un 27 de noviembre del 2004.

¿Fátima Koné tiene pareja?

De momento se desconoce si Fátima Koné tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Fátima Koné?

Fátima Koné nació un 27 de enero, por lo que eso significa que pertenece al signo de Acuario, uno de los signos zodiacales relacionados al elemento aire.

Los Acuario como Fátima Koné por haber nacido un 27 de enero, se caracterizan por ser personas:

Innovadoras y Originales: Les gusta pensar fuera de lo común y a menudo son precursores de nuevas ideas o tendencias.

Independientes: Valorizan mucho su libertad y autonomía. No les gusta sentirse atados o limitados.

Intelectuales y Lógicos: Tienen una mente analítica, disfrutan del conocimiento y a menudo se interesan por causas humanitarias o sociales.

Humanitarias: Se preocupan profundamente por el bienestar colectivo y suelen participar en actividades que buscan el mejoramiento de la sociedad.

Amigables pero Distantes: Son sociables y hacen amigos fácilmente, pero a veces pueden parecer emocionalmente distantes o desapegados, ya que priorizan lo racional sobre lo sentimental.

¿Fátima Koné tiene hijos?

No, Fátima Koné no tiene hijos.

¿Qué estudió Fátima Koné?

Fátima Koné tiene una Licenciatura en Estudios Internacionales y está trabajando en una Maestría en Comunicación Profesional y estudios de e-commerce.

¿En qué ha trabajado Fátima Koné?

Se sabe que Fátima Koné está comprometida con su proyecto social llamado ‘Rebond’, el cual se enfoca en abordar la situación difícil de los jóvenes de 15 a 25 años de Costa de Marfil, en cuanto a la inserción profesional.

Esta plataforma de Fátima Koné busca conectar a la población vulnerable para darles oportunidades de capacitación y empleo.

Fátima Koné, pese a haber ganado el certamen en Costa de Marfil, no fue enviada para representar a su país a Miss Universo 2025; en su lugar, decidieron mandar a Olivia Yacé, hija de Jean-Marc Yacé, un político y empresario multimillonario influyente en el país.

Fátima Koné nació en Hambol, Costa de Marfil mientras que, Olivia Yacé nació en Estados Unidos y vive ahí.

Se sabe que para el otro año, Fátima Koné será enviada para representar a Costa de Marfil en Miss Mundo 2026, una decisión que la prensa local criticó mucho al saber que no sería enviada a ser representante en Miss Universo 2025 ya que ella fue la ganadora del concurso nacional.

Y es que el Comité de Costa de Marfil realizó una votación privada en donde decidieron que Olivia Yacé sería enviada a Miss Universo 2025 en vez de Fátima Koné, siendo anunciado en sus redes sociales.