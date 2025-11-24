Olivia Yace, representante de Costa de Marfil, incendió la polémica al renunciar al título de Miss Universo África y Oceanía 2025 así como a futuras ediciones de Miss Universo.

La renuncia de Olivia Yace, que hizo pública en su cuenta de Instagram, se da en medio de acusaciones de presunto fraude que rodean a Miss Universo, certamen que coronó a Fátima Bosch.

Pero, ¿quién es ella? En SDPnoticias te compartimos algunos datos.

¿Quién es Olivia Yace?

Olivia Yace es un modelo nacida en Abiyán, una ciudad de Costa de Marfil. A los trece años mostró su interés por el modelaje.

Tras tomar cursos de belleza, moda y modelaje se convirtió en el rostro de varias marcas locales. En 2015 ganó el título de Mejor Top Model Femenina.

En Instagram se identifica como olivia.yace

Este 2025 quedó en el cuarto lugar en Miss Universo 2025, certamen en el que representó a Costa de Marfil.

Olivia Yace (@olivia.yace / Instagram)

¿Qué edad tiene Olivia Yace?

Olivia Yace nació el 8 de enero de 1998 por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

¿Quién es el esposo de Olivia Yace?

Olivia Yace no está casada.

¿Qué signo zodiacal es Olivia Yace?

Olivia Yace pertenece al signo zodiacal de capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Olivia Yace?

Olivia Yace no tiene hijos.

¿Qué estudió Olivia Yace?

Olivia Yace se graduó de la Universidad Widener de Pensilvania en Marketing y Gestión, donde también cursó un master en Gestión de Marcas de Lujo y Planificación de Eventos.

En la Universidad de Richmond, en Londres, hizo una maestría en marketing de lujo.

Olivia Yace (@olivia.yace / Instagram)

¿En qué ha trabajado Olivia Yace?

Tras se elegida como Miss Costa de Marfil en septiembre de 2021, Olivia Yace ha dedicado gran parte de su vida a las pasarelas.

Se convirtió en la segunda finalista de Miss Mundo 2021

Se coronó Miss Mundo Top Model

Tiene el título de Miss Mundo Multimedia

Fue la primera finalista en el Premio del Diseñador

Obtuvo el título Miss Mundo África

Se convirtió en embajadora de Turismo en Costa de Marfil

Obtuvo el título Miss Universo Costa de Marfil 2025, al cual renunció

Fue la cuarta finalista de Miss Universo 2025

Olivia Yace renuncia a Miss Universo

Este 24 de noviembre, Olivia Yace renunció a su título de Miss Universo África y Oceanía 2025.

Mediante un comunicado, Olivia Yace se dijo agradecida de haber sido parte de Miss Universo 2025; sin embargo, debía apegarse a sus ideales para su crecimiento.

Razón por la que continuar en Miss Universo no es posible:

“Para continuar por este camino debo seguir siendo fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían” Olivia Yace

Para hacerlo más claro, expuso su renuncia al título Miss Universo África y Oceanía, así como a los próximos eventos de Miss Universo.

“Con el corazón lleno de gratitud y un profundo respeto, anuncio por la presente mi renuncia a título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo” Olivia Yace

Y, finalmente, reiteró su compromiso de convertirse en un ejemplo para las niñas y nuevas generaciones que quieran ser parte del mundo del modelaje.

Su decisión está siendo asociada con el triunfo de Fátima Bosch, de 25 años de edad, quien fue coronada en Miss Universo 2025, título que aseguran es un presunto fraude.