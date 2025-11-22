Tras ser coronada como Miss Universo 2025, Fátima Bosch -de 25 años de edad- se reencontró con Nawat Itsaragrisil, el director con quien sostuvo una polémica previo al certamen.

Las imágenes ya están circulando en redes sociales, generando revuelo por el episodio que protagonizaron y donde Nawat Itsaragrisil salió mal parado por haberle faltado el respeto a la mexicana.

Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil se toman de la mano en Miss Universo 2025

Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil fueron parte de una fiesta posterior a la coronación en Miss Universo 2025.

En dicho evento, ambos demostraron que el pasado quedó atrás y que su pequeño encontronazo no debe ser motivo de rencor.

Como se puede apreciar en las imágenes, Fátima Bosch es solicitada en el escenario de la fiesta.

Sin embargo, la mexicana no subió sola, pues dejó que Nawat Itsaragrisil la acompañara.

Este último tuvo el gesto de tomarla de la mano durante el recorrido, lo que le generó la absolución por algunos usuarios en redes, quienes aplaudieron su caballerosidad.

Aún así, fue Fátima Bosch quien se llevó las palmas de nueva cuenta, pues le fue reconocido su profesionalismo y su capacidad para perdonar.

“Por eso fue la ganadora”, decían varios de los comentarios en el momento ya viral.

Esta no fue la primera vez que se vieron las caras después de la discusión que sostuvieron días antes de Miss Universo 2025.

Pues cuando Fátima Bosch se coronó oficialmente como reina, Nawat Itsaragrisil ya la había felicitado y estrechado la mano sobre el escenario principal.