Ophély Mézino, Miss Guadalupe, explotó contra Raúl Rocha Cantú tras las recientes declaraciones que hizo en torno a Miss Universo 2025.

El copropietario de la organización ha dicho en varias entrevistas que Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no tenía posibilidades de ganar el certamen debido a las limitantes de visa de su nación.

Miss Guadalupe arremete contra Raúl Rocha Cantú y lo llama racista

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde Ophély Mézino alzó la voz a favor de Olivia Yecé y todas las delegadas afrocaribeñas de Miss Universo.

Miss Guadalupe cuestionó a la organización de admitir la participación de afrocaribeñas y afrodescendientes.

Olivia Yace (@olivia.yace / Instagram)

Del mismo modo, Ophély Mézino acusó que Miss Universo solo admiten a delegadas afrodescendientes para cumplir su cuota de inclusión.

Aunque la realidad, señaló, es que nunca han tenido han tenido oportunidades de ganar Miss Universo.

En sus declaraciones, Raúl Rocha Cantú señaló que Miss Costa de Marfil, pese a ser una de las favoritas, jamás fue opción para convertirse en Miss Universo 2025.

Esto debido a que en su nación más de 175 países le solicitan visa, lo que es un amplio costo en trámites ya bogados que no le permitirían cumplir las obligaciones de su reinado.

Renuncia de Olivia Yace a Miss Universo por valores

Olivia Yace renunció a su título de Miss Universo 2025, generando debate al afirmar que su determinación obedece a la defensa firme de sus valores personales.

La representante de Costa de Marfil anunció su salida días después de la coronación de Fátima Bosch, hecho que aumentó la atención sobre los cuestionamientos al certamen.

Mediante un comunicado, Yace explicó que su renuncia responde al compromiso de mantenerse fiel a principios como respeto, dignidad y equidad, considerándolos esenciales para su trayectoria.

También confirmó que romperá toda relación con la organización, argumentando que esta decisión le permitirá concentrarse en proyectos destinados a influir de manera positiva en nuevas generaciones.

Finalmente, instó a las comunidades afrodescendientes a ocupar espacios tradicionalmente inaccesibles, subrayando que sus voces deben ser escuchadas y alentando representación en ámbitos donde han sido excluidas.