A cinco días del accidente aéreo en Río de Janeiro que cobró la vida de Oliver Tree, su madre Christine Begin Nickell compartió una emotiva despedida en Facebook.

“Nuestro querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de ti. Descansa en paz” Christine Begin Nickell. Madre de Oliver Tree

Publicó una fotografía inédita de Oliver Tree en su adolescencia cargando un cachorro, acompañada de un mensaje que conmovió a miles de seguidores.

La relación cercana de Oliver con sus padres siempre fue evidente, pues lo apoyaron en su carrera y celebraron sus logros. Su muerte dejó proyectos inconclusos, incluida su gira mundial The World’s First World Tour.

Madre de Oliver Tree publica emotiva despedida (Christine Begin / Facebook)

¿Cómo era la relación de Oliver Tree con su madre?

Oliver Tree tenía una muy buena relación con su madre, pero también con su padre, Jesse Nickell.

Dos meses antes del accidente, Christine Begin publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su esposo y Oliver Tree.

La instántanea se tomó en las instalaciones del icónico Red Rocks Amphitheatre, ubicado en Morrison, Colorado, donde el cantante se presentó el 16 de abril de este 2026.

Oliver Tree junto a sus padres (Christine Begin / Face)

Sus padres estaban orgullosos de él, especialmente su madre, quien apoyó su carrera en todo momento.

En febrero, la propia compartió un cartel para anunciar las fechas y lugares donde su hijo se presentaría.

Oliver Tree (Christine Begin /Facebook)

Oliver Tree dejó proyectos inconclusos

Desafortunadamente, el 14 de junio, Oliver Tree murió. Fuentes cercanas aseguran que dejó grabadas varias canciones por lo que se cree que en un futuro cercano saldrán a la luz.

Respecto a su gira mundial “The World’s First World Tour”, con la que contemplaba más de 70 fechas en los 7 continentes para promocionar su álbum Love You Madly Hate You Badly, quedó cancelada.

Su próxima presentación estaba programada para el 23 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos.