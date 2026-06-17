Fiona Chernavskaya, novia de Oliver Tree, compartió un mensaje de despedida en redes sociales al fallecido cantante, recordándolo no solo como su mejor amigo, sino también como la persona más importante de su vida.

El tierno, conmovedor y desgarrador mensaje estuvo acompañado por un carrusel de fotografías en las que ambos posan en lo que fueron múltiples viajes y momentos de pareja.

“La magia, la inspiración y la alegría que trajiste a mi vida y a los demás, nunca serán olvidadas ni reemplazadas”. Fiona Chernavskaya, novia de Oliver Tree

Han pasado pocos días de la muerte de Oliver Tree tras un accidente de helicóptero en Brasil. Sin embargo, los mensajes de cariño y admiración hacia el cantante no han dejado de aparecer.

Oliver Tree y su novia, Fiona Chernavskaya (Instagram | Fiona Chernavskaya)

Fiona Chernavskaya pide respeto y desmiente rumores tras la muerte de Oliver Tree

Tras confirmarse la muerte de Oliver Tree en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, su pareja, Fiona Chernavskaya, rompió el silencio mediante sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días.

La estilista y fotógrafa publicó una historia de Instagram acompañada de una imagen del cantante sonriendo, donde reconoció el cariño expresado por seguidores, amigos y personas cercanas que también resultaron afectadas por la tragedia.

Oliver Tree y su novia, Fiona Chernavskaya (Instagram | Fiona Chernavskaya)

“Gracias por todas las amables palabras. Aprecio cada pizca de apoyo en este momento. Hay tantas personas afectadas por su fallecimiento, por favor, muéstrenles su cariño”, escribió Chernavskaya en su mensaje.

Además de agradecer las condolencias, la joven decidió responder a las especulaciones que comenzaron a circular en plataformas digitales tras la muerte del artista estadounidense de 32 años.

Fiona aclaró que mantenía una relación monógama y completamente privada con Oliver Tree , por lo que rechazó las versiones que señalaban presuntas infidelidades o conflictos sentimentales dentro de la pareja.

La fotógrafa pidió respeto para su proceso de duelo y solicitó a los usuarios evitar difundir rumores que, aseguró, carecen de fundamento y aumentan el dolor que atraviesan familiares y personas cercanas al músico.

Oliver Tree y su novia, Fiona Chernavskaya (Instagram | Fiona Chernavskaya)

Las declaraciones de Chernavskaya se produjeron mientras continúan las investigaciones sobre el accidente aéreo que también cobró la vida del creador de contenido argentino Gaspi y del director audiovisual Lucas Vignale, una tragedia que ha generado conmoción internacional.