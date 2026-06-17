Este miércoles 17 de junio, autoridades de Brasil confirmaron la identificación del cuerpo del cantante, compositor, comediante y creador de contenido Oliver Tree.

A través de un comunicado, la Policía Civil de Río de Janeiro informó que la identificación se realizó a través de un peritaje forense.

Oliver Tree, de 32 años de edad, era el último que faltaba por reconocer de las seis perdidas humanas que dejó el accidente aéreo que tuvo lugar el pasado 14 de junio.

Con esta identificación, autoridades cierran el proceso, pero no la investigación a cargo de la agencia estatal.

Oliver Tree, cantante, compositor, rapero, productor musical y cineasta estadounidense . (@OliverTree﻿/FB)

Continúa la investigación por accidente aéreo en el que murió Oliver Tree

La investigación para determinar la causa del accidente aéreo en que murió Oliver Tree así como Gaspi, Lucas Vignale, Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza, continúa en curso.

Autoridades de aviación civil de Brasil analizan los restos de ambas aeronaves así como los registros de vuelo y las posibles comunicaciones previas al choque.

Será la agencia estatal quien elabore y presente el informe técnico de los peritajes aeronáuticos.

Eduardo Cavaliere, vicealcalde de Río de Janeiro, subrayó que las pesquisas continuarán abiertas con el objetivo de evitar incidentes similares en la zona.

Así como indicó que, hasta el momento, se ha confirmado que ambos helicópteros realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, una localidad turística en el litoral de Río de Janeiro.

En un helicóptero viajaba el piloto mientras que en el segundo iban cuatro pasajeros y la persona que dirigía la aeronave.

Tras encontrarse, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento, lo que ocasionó un incendio y la destrucción de 20 autos eléctricos.

Accidente aéreo en Brasil donde murió Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y Lucas Frota, y dos pilotos. (Tercio Teixeira/AFP / AFP)

Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de “The World’s First World Tour”, una gira con la que llagaría a más de 30 países en los siete continentes.

El 6 de junio actuó en São Paulo el 6 de junio, su siguiente presentación estaba programada en Lisboa, la ciudad más grande de Portugal.