Aaron Mercury reacciona a las teorías sobre la muerte de Oliver Tree y pide a los fans no creer en rumores.

La muerte de Oliver Tree, el pasado 14 de junio, ha generado teorías y algunos de sus fans cree que el accidente donde murió fue provocado.

Aaron Mercury pide no creer en teorías sobre la muerte de Oliver Tree

Oliver Tree era amigo de Aaron Mercury, quien fue cuestionado sobre las teorías que rodean la muerte del cantante.

Aaron Mercury expresó que no estaba enterado de las hipótesis de la muerte de Oliver Tree: “Yo no puedo hablar mucho de esas cosas, porque no tenemos la seguridad”.

El influencer cree que estas teorías ayudan a los fans de Oliver Tree a lidiar con su muerte.

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“No tenemos la seguridad. Oliver era una persona muy divertida, muy irreverente y decía muchas cosas y la gente lo puede tomar a mal” Aaron Mercury

Aaron Mercury mencionó que los fans de Oliver Tree van a buscar explicaciones tras su muerte, pero tampoco pueden creer en todo lo que ven en internet.

Por otro lado, Aaron Mercury agradeció a sus fans por apoyarlo tras la muerte de su amigo, pero aclaró que hay personas más allegadas a Oliver Tree que merecen cariño.

Estas teorías aseguran que el accidente de Oliver Tree fue provocado

Oliver Tree murió en un accidente aéreo mientras se encontraba en Brasil y sus restos ya se encuentran en California.

La muerte del cantante conmocionó a la industria musical y comenzaron a generarse teorías sobre su muerte.

Una de las hipótesis asegura que Oliver Tree murió tras descubrir algo en su viaje por la Antártida, donde también realizó un documental.

Otra historia indica que Oliver Tree iba a revelar secretos sobre una red de trata de personas en la industria musical.

Mientras tanto, autoridades brasileñas continúan investigando la muerte de Oliver Tree y de cuatro personas más, entre ellos el influencer argentino Gaspi.