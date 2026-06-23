La cuenta de Instagram de Oliver Tree compartió una última publicación el domingo 21 de junio y sorprendió a sus seguidores.

“Tu legado viráis siempre (…) Oliver está ahora de vuelta en California donde finalmente puede descansar” Oliver Tree

A una semana de la muerte de Oliver Tree, su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje dedicado al cantante y sus fans.

Oliver Tree (Instagram/@olivertree)

La última publicación de Oliver Tree en Instagram tras su muerte

La familia y equipo de Oliver Tree compartió un mensaje de despedida para el cantante, quien murió el pasado 14 de junio en un accidente aéreo en Brasil.

La última publicación de Oliver Tree en Instagram incluye una serie de fotos de su infancia y carrera.

“Descansa en paz Oliver Tree Nickell 29 de junio de 1993 - 14 de junio de 2026”, inicia la publicación en la cuenta de Instagram del cantante.

Oliver Tree (Instagram/@olivertree)

“Tu legado vivirá para siempre. Gracias a todos los que se han puesto en contacto, mostrado amor, apoyo y han hecho tributos increíbles para Oliver” Oliver Tree

La familia de Oliver Tree agradeció el cariño que han recibido de los fans del cantante y confirmaron que su cuerpo ya se encuentra en California.

La serie de fotos de Oliver Tree cerró con una de sus frases: “No importa lo raro que creas que te ves, no importa lo fea que te sientas, eres hermoso”.

Oliver Tree (Instagram/@olivertree)

Oliver Tree tendrá una fundación para apoyar a artistas emergentes

El mensaje de cariño dedicado a Oliver Tree en Instagram también confirmó que tendrá una fundación que llevará el nombre: “La subvención extremadamente épica del Dr. Oliver Tree para bebés genios”.

Oliver Tree expresó en diversas ocasiones que deseaba que su dinero ayudar a nuevos talentos y jóvenes artistas a seguir adelante con sus sueños.

Este deseo se concretará tal y como lo dispuso en su testamento, por lo que más adelante se dará información sobre la fundación de Oliver Tree.

“Su legado vivirá a través de su fundación/dotación llamada ‘La subvención extremadamente épica del Dr. Oliver Tree para bebés genios’ próximamente. Esto es algo que Oliver había armado antes de su muerte, escrito en su testamento” Oliver Tree

Oliver Tree deseaba que la música, el amor y alegría se siguiera propagando por el mundo.

La última publicación de Oliver Tree en Instagram cierra asegurando que el cantante estaría orgulloso de sus seguidores, amigos y familiares: “La paz sea con Oliver”.