Fans de Oliver Tree en la CDMX le realizaron un homenaje en el Monumento a la Revolución para honrar su legado artístico y su estrecho vínculo con la cultura mexicana.

Durante el evento, cientos de personas se reunieron para intercambiar recuerdos, colocar ofrendas y compartir mensajes de despedida en una manta conmemorativa.

Así fue el homenaje a Oliver Tree en el Monumento a la Revolución

Los fanáticos mexicanos de Oliver Tree se reunieron este sábado 20 de junio en el Monumento a la Revolución para rendir tributo a la memoria del cantante.

Cientos de asistentes llevaron flores, dibujos, carteles, fotografías y notas personales para honrar la vida y carrera del cantante.

Fans de Oliver Tree realizan homenaje en el Monumento a la Revolución (Tomada de video)

Siguiendo la convocatoria, los fans compartieron y regalaron diversos artículos temáticos conocidos como freebies, que incluyeron stickers (calcomanías), photocards, pulseras y llaveros.

Se colocó una manta especial en el sitio para que los seguidores pudieran escribir mensajes de despedida o agradecimiento directamente a Oliver Tree.

Durante la reunión se escucharon los mayores éxitos del músico de fondo, mientras muchos de los presentes portaban playeras alusivas a Oliver Tree.

El evento funcionó como un punto de encuentro para que los seguidores compartieran su tristeza, reflexionaran sobre el legado de Oliver Tree y encontraran consuelo mutuo.

Este tributo fue organizado a través de redes sociales por el grupo “Fans de Oliver Tree” tras la muerte del cantante en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, en Brasil.

Fans de Oliver Tree realizan homenaje en el Monumento a la Revolución (@Steph13cat / X)

Oliver Tree tenía una gran conexión con México y así lo recuerdan sus seguidores

La conexión especial de Oliver Tree con México se caracterizó por un profundo afecto mutuo y un esfuerzo activo del artista por integrarse en la cultura local.

El cantante mostró un interés genuino por la vida cotidiana del país, incluso haciendo esfuerzos por hablar español para acercarse a su audiencia.

Semanas antes de su muerte, Oliver Tree protagonizó un momento icónico de la cultura popular mexicana al colaborar con el Dr. Simi, ambos grabaron un video bailando su éxito “Miss You” en las calles de la CDMX.

Oliver Tree expresó en múltiples ocasiones su gran amor por México, incluso convivió con creadores de contenido locales como Aaron Mercury.