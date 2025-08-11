Cinthia Aparicio de 32 años de edad, solo vio a un Alexis Ayala como todo un “caballero” en La Casa de los Famosos México 2025 durante sus 5 posicionamientos.

Alexis Ayala formó parte de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 que fueron nominados en la segunda semana, llevándolo a posicionarse 5 veces luego de que Cuarto Día decidiera enfrentarse cara a cara a él.

Cinthia Aparicio está orgullosa del posicionamiento de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025

Alexis Ayala fue uno de los nominados de La Casa de los Famosos México 2025 que tuvieron más posicionamientos en la noche, junto a Priscila Valverde, siendo que recibió todo el apoyo de su esposa.

En medio del conflicto interno en La Casa de los Famosos México 2025 de Alexis Ayala de 60 años de edad, con las mujeres del Cuarto Día, el posicionamiento fue lo más esperado de la segunda eliminación.

Ante ello, Cinthia Aparicio, la esposa de Alexis Ayala, dijo al aire en la gala de eliminación con Galilea Montijo como conductora que sin duda se volvería a casar con el actor porque es todo un “caballero”.

Alexis Ayala en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

En más de una ocasión, Cinthia Aparicio reconfirmó esto al aire en la gala, pero también en la entrevista que Marie Claire Harp le hizo para Televisa Digital.

Y es que Cinthia Aparicio vio que su esposo estaba envalentonado, además de que siempre guardó compostura ante las palabras de cada habitante que se le posicionó.

“Alexis [Ayala] está siendo todo un caballero, por eso dije hace ratito ‘dónde firmo para volverme a casar con él’ (...) Lo noto en esta posición de guerrero, pero creo que lo aguantó todo muy bien, como todo un caballero, recto, educado y jamás perdió el respeto. Estoy orgullosa de él”. Cinthia Aparicio, actriz.

Por otra parte, Cinthia Aparicio no quiso argumentar si Alexis Ayala estaba teniendo buenas acciones dentro de La Casa de los Famosos México 2025 como acusaban, asumiendo que ellos viven otra realidad.

“Juzgar a todos por lo que dicen, no estoy en su cabeza, cada quien tiene sus pensamientos y como dijo Alexis [Ayala], sus argumentos son válidos”. Cinthia Aparicio, actriz.

El posicionamiento más fuerte de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 fue con Ninel Conde

Alexis Ayala se portó como “todo un caballero” dijo su esposa Cinthia Aparicio tras ver el posicionamiento que tuvo en La Casa de los Famosos México 2025 siendo con Ninel Conde el más contundente.

Desde que Ninel Conde tuvo encontronazo con Alexis Ayala por su forma de hablarle a Elaine Haro en el día de la nominación, la situación se tornó tensa.

Ante ello, Ninel Conde se posicionó contra Alexis Ayala siendo este el más fuerte de la noche de eliminación.

Y es que Ninel Conde le dejó ver a Alexis Ayala admiración por su carrera, pero aludió a que dentro de La Casa de los Famosos México 2025 se está tomando un papel como “orador” que no conoció, pero que hace bien.

Ninel Conde en el posicionamiento con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos Méxic 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Asimismo, Ninel Conde le argumentó a Alexis Ayala que desea su eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 porque a la segunda semana del reality show ya no lo ve divertirse.

“La primer semana tuve una grata sorpresa de ver un hombre alegre, un hombre que compartía sus experiencias, un hombre activo y la segunda semana hubo un cambio drástico en mi parecer sobre todo después de que se perdieron algunos juegos y de tu nominación. Vi un hombre con energía baja, un hombre irritable, lanzando comentarios al aire un tanto hirientes”. Ninel Conde, actriz.

Respecto a ello, Alexis Ayala le aseguró a Ninel Conde que lo está juzgando así “porque reflejas tus debilidades en mí”, señalando que si se alejó fue para ver “como se mueven las aguas”.

“Lo único que vas a tener a tener de mi es respeto porque estás donde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano (...)”. Alexis Ayala, actor.

