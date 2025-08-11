Ninel Conde -de 48 años de edad- se posicionó con Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025, pero la jugada le salió al revés.

Y es que, luego de encararlo por su actitud con las mujeres, Ninel Conde terminó desubicada con la respuesta de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde encaró a Alexis Ayala en posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde eligió posicionarse detrás de Alexis Ayala -de 60 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025.

Entre sus argumentos destacó aquel sobre la violencia que Alexis Ayala ha ejercido sobre las habitantes mujeres, según Ninel Conde.

En un inicio, Ninel Conde halagó a Alexis Ayala por su “carrera intachable” y estrategia de juego en el reality show.

“Quiero que sepas que te admiro como artista desde hace muchos años. Admiro tu carrera intachable, te admiro como actor y ahora te admiro como gran orador.” Ninel Conde

Pero, lo fuerte del enfrentamiento apenas estaba en camino, ya que Ninel Conde acusó a Alexis Ayala de hacerla sentir incómoda con palabras hirientes .

“He tenido 2 semanas para poder compartir contigo como habitante (…) la segunda semana hubo un cambio drástico, en mi parecer, sobre todo despues de que se perdieron algunos juegos y tu nominacion (…) un hombre irritable, lanzando comentarios al aire un tanto hirientes, comentarios de juicio al aire que me hicieron sentir incómoda, y que creo que causaron un ambiente hostil dentro de esta casa”. Ninel Conde

Asimismo, Ninel Conde lanzó un último comentario a Alexis Ayala: “A mi parecer, creo que tienes una tolerancia muy baja a la frustración”, dijo.

Ninel Conde estaba muy segura de sus palabras, pero no se esperaba la respuesta de Alexis Ayala que la desubicó en La Casa de los Famosos México 2025.

“No estoy enojada”, dijo una y otra vez tratando de interrumpir las ‘balas’ de su compañero de reality show.

Posicionamiento de Ninel Conde vs Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Alexis Ayala y Ninel Conde se enfrascan en discusión de La Casa de los Famosos México 2025

Alexis Ayala tomó con tranquilidad el posicionamiento de Ninel Conde en su contra en La Casa de los Famosos México.

Fue así como le respondió a la cantante y actriz que todas las críticas dirigidas hacia él, eran en realidad su reflejo.

“No reflejes en mi tu debilidad”, inició Alexis Ayala el posicionamiento más frío de La Casa de los Famosos México 2025.

“Lo único que vas a tener de mi será respeto, Ninel, porque estás donde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano.” Alexis Ayala

Las palabras de Alexis Ayala descolocaron a Ninel Conde, quien trató de defenderse interrumpiendo al actor para aplaudir su personaje.

“Ojalá que hables así cuando no esté Odalys (Ramírez) ni Galilea (Montijo) presente y estemos solo nosotras. No estoy enojada, aplaudo tu personaje (…) en la vida real no eres así.” Ninel Conde

Por todos los comentarios filosos dichos en el posicionamiento, este fue llamado “el mejor de la noche” por los panelistas de La Casa de los Famosos México 2025.