A poco de salir de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde se involucró en un pleito con Las Perdidas.

Mientras que Ninel Conde jura y perjura que salió por contrato de La Casa de los Famosos México 2025, Las Perdidas aseguran que la personalidad de ‘La bombón asesino’ no gustó a la audiencia.

Por lo que en medio de esta guerra, la exhabitante del reality show se aventó un terrible comentario, el cual está siendo interpretado como un ataque a Wendy Guevara, de 31 años.

Ninel Conde se avienta terrible comentario sobre La Casa de los Famosos México 2025 en su guerra contra Las Perdidas

Durante una transmisión en vivo, Ninel Conde, exhabitante de La Casa de los Famosos México 2025, hizo un desatinado comentario sobre una de Las Perdidas.

Ninel Conde, de 48 años, aseguró que La Casa de los Famosos México 2025 la ganará un hombre y es que el reality show no ha coronado a ninguna mujer.

“En La Casa de los Famosos México nunca ha ganado una mujer y, bueno, yo creo que esta vez no va a ser la excepción porue hay una tendencia muy marcada” Ninel Conde

A ‘La bombón asesino’ se le olvidó que Wendy Guevara, a quien considera su amiga y que se identifica como mujer, ganó la primera temporada.

Por lo que vía redes sociales le recuerdan que estando dentro de la famosa casa pidió a nombre de Las Perdidas y de Wendy Guevara.

"Ora disque facto y se la pasaba pidiendo votos a nombre de Las Pérdidas“, ”Ahí esta su bombón jajaja y ella mientras estaba dentro de la casa toda una colgada de Wendy y las chicas“,

”Lo bueno que es la reina de la comunidad según muchos de la comunidad jajaja“, ”Que dice que votemos por MAR para que sea la mujer ganadora de esta temporada“, expresan.

Ninel Conde da por hecho que Abelito ganará el reality show

A poco de regresar a la realidad, Ninel Conde se dio cuenta que Abelito, de 25 años, tiene ganada a gran parte de la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que Ninel Conde está segura que Abelito se convertirá en ganador de La Casa de los Famosos México 2025 así que no pedirá votos a su favor, porque no los necesita.

Esto @Ninelconde se llama estar ARDIDA.



Y tu carga bolsas peluquera de 4a @Mauricio_Mejia que como no pudo ser actor decidió ser tu sirvienta.



QUE PAR DE NEFASTOS! #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/SzVTqYND67 — El Chismecito (@elchicocriticon) August 23, 2025

Ninel Conde insiste, no la sacaron, se salió de La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde no aceptará que el personaje que creó para La Casa de los Famosos México 2025 no gustó.

Mediante sus redes sociales, Ninel Conde dice que por contrato su salida de La Casa de los Famosos México 2025 estaba programada a las tres semanas aún cuando cobraba más de un millón de pesos.

Según la actriz, se aburrió adentro igual que se aburre del reality show ahora que está afuera.

"Me salí a las tres semanas porque no aguanté, no me sacaron, me salí" Ninel Conde

La señora Ninel NUNCA aceptará que la sacó mi reinota Mar🫦🤣 la señora debería aceptar que fue una pésima jugadora y aceptar sus errores pero bueno 🤷‍♀️ @Ninelconde #LaCasaDeLosFamosososMx3 #lacasadelosfamososmx @MarContrerasOF pic.twitter.com/Kjw4qzHYfb — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) August 23, 2025

Evelin de Las Perdidas contradice a Ninel Conde: “Te sacaron, pero no por contrato”

Evelin de Las Perdidas no permitirá que Ninel Conde se salga con la suya por lo que desmiente que la actriz haya salido por contrato de La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con Evelin de Las Perdidas, una persona de La Casa de los Famosos México 2025, le dijo que nadie puede salirse del reality show por lo que Ninel Conde está mintiendo.

Lo que explica porque Mauricio Mejía, de 43 años, estuvo pidiéndole a gente famosa y no famosa que votara por la actriz para que continuara en el juego.

"Te sacaron, pero no por contrato, no se te olvide reina. Te sacaron porque Mar Contreras te sacó, por lo mierda de persona que has sido, Mar te sacó y el público, no tu manager y eso te lo aseguró yo. Yo estaba dentro, he platicado con personas grandes, tú y yo sabemos que no te puedes salir ya entrando, al final de cuentas, tu amigo Mauricio no hubiera estado de metiche pidiendo votos para que te salvaran" Evelin de Las Perdidas

Por lo que La Perdida, de 30 años, asegura que Ninel Conde está mintiendo ya que no soporta que Mar Contreras, de 44 años, le gane en popularidad.

“No te sacaron por contrato, te sacó la gente, y el público prefiero a Mar Contreras, tu patrona. Eso fue por lo que te sacaron, no por ti, amor” Evelin de Las Perdidas

El público decidió y Mar Contreras sacó a @Ninelconde, aunque le arda el culo y de patadas de ahogado#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/54aZGm9Imi — MAR LOMECAN 🪼😇 (@MarLomecan) August 23, 2025

Finalmente, burlándose de la famosa, La Perdida deja entrever que el silicón ya le provoca pesadillas.