Ninel Conde -de 48 años de edad- mandó un audio a sus fans donde llamó misógino a Alexis Ayala por La Casa de los Famosos México 2025.

A pesar de su expulsión de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde sigue arremetiendo en contra de dos de sus excompañeros.

Ninel Conde llama misógino a Alexis Ayala tras su paso por La Casa de los Famosos México 2025

Se filtró en redes sociales un audio que envió Ninel Conde a un de Telegram dedicado a apoyar a la cantante.

En el audio se escucha a Ninel Conde llamando misógino y violentador a Alexis Ayala, de 60 años de edad.

“Saben, creo que es super frustrante para cualquier ser humano pasar de ser el agredido a ser el agresor (…) Hay una personalidad de villana que se convirtió en mártir. Hay un violentador misógino que se convertido en héroe” Ninel Conde

Ninel Conde ataca a Mar y Alexis en reciente audio difundido a sus fans en Telegram



Ninel Conde no dijo nombres, pero se infiere que sus quejas eran contra Alexis Ayala y Mar Contreras, de 44 años de edad.

La actriz tachó a Alexis Ayala de misógino y violento, pero finge ser ‘el héroe’, según las perspectiva de Ninel Conde.

También cree que Mar Contreras es la villana de La Casa de los Famosos México 2025, pero se hace la víctima.

Ninel Conde expresó que dentro de La Casa de los Famosos México 2025 se viven emociones muy fuertes.

Por lo que la recepción del público es muy diferente a lo que ella vivió con sus compañeros.

Ninel Conde (Instagram | @lacasafamososmx)

Ninel Conde detesta a Alexis Ayala, pero piden que salven a esta famosa

La rivalidad de Ninel Conde y Alexis Ayala fue evidente tras su pelea en La Casa de los Famosos México 2025.

Pero, no todo fue malo para Ninel Conde, pues también se encariñó con algunos de sus compañeros y pidió votos para Dalilah Polanco, de 53 años de edad.

“La amo (a Dalilah Polanco) Una mujer real, divertida, sensible y talentosa. Votos masivos para mi madre”, escribió Ninel Conde en sus historias de Instagram.

Ninel Conde quiere que Dalila Polanco siga en La Casa de los Famosos México 2025 y también compartió un meme para burlarse de Alexis Ayala.