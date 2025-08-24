Tras la polémica con Ninel Conde de 48 años de edad y su salida de La Casa de los Famosos México 2025, Las Perdidas se defienden y lanzan duro mensaje: “No se nos pagó ni un peso”, aclaran.

Pues durante un evento de Las Perdidas, Paolita Suárez y Karina Torres con micrófono en mano aseguraron que nunca se les pagó para apoyar a Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025:

“Y desde ahorita les vamos a decir una cosa: a nosotras no se nos pagó ni un peso para apoyar a Ninel Conde. La verdad hermanas, ni un peso.” Paolita Suárez y Karina Torres

Asimismo, Paola Suárez quien es una de Las Perdidas originales, declaró que se les enseñe una factura o recibo en donde ellas habían recibido dinero de Ninel Conde para apoyarla.

“Ni a Karina ni a ninguna del clan de Las Perdidas se nos ha pagado por apoyarla, nosotras no nos vendemos” Paolita Suárez

No solo Paola Suárez y Karina Torres, sino también Evelin La Mamita Hernández le respondió a Ninel Conde

Asimismo, Evelin La Mamita Hernández de Las Perdidas alzó la voz y aseguró que tampoco se le pagó, y que si dijo que apoyaba a Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025, era porque su manager Joel le pidió el favor.

Pues cabe recordar que Joel Echeverría es el manager de Ninel Conde y de Las Perdidas, por lo que esto habría sido un favor para él.