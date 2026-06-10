Prepárate para el concierto de Vico C en Arena CDMX. Acá el setlist, horario y telonero para el 10 de junio.
El rapero Vico C regresa a la Ciudad de México con un show en vivo inolvidable.
Setlist para el concierto de Vico C en la Arena CDMX
Este sería el setlist para el concierto de Vico C en la Arena CDMX del miércoles 10 de junio:
- La Recta Final
- 5 de Septiembre
- Emboscada
- Desahogo
- Me Acuerdo
- Bomba Para Afincar
- Lo Grande Que Es Perdonar
- Quieren
- Viernes 13
- Tony Presidio
- Súper Héroe
- La Vecinita
- Pregúntale A Tu Papa Por Mi
- Heroína
- Yerba Mala
- Sentimiento
- Dándote Vida
- Compañera
- El Bueno, El Malo y El Feo
- Blanca
- Reggae Kumbia
- En Honor a La Verdad
- Blam Blam
- Mundo Artifiical
- Un Beso y Una Flor
- Oye
- Superman
Horario del concierto de Vico C en la Arena CDMX
El horario del 10 de junio para el concierto de Vico C en la Arena CDMX sería el siguiente:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Considerado un pionero del rap en español, Vico C vuelve a México con un show donde interpreta sus mejores temas, aquellos que marcaron su icónica carrera.
Telonero para el concierto de Vico C en la Arena CDMX
De momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Vico C en la Arena CDMX este 10 de junio.
El cantante será el protagonista de su show poniendo el mejor ambiente con sus rimas.