Prepárate para el concierto de Vico C en Arena CDMX. Acá el setlist, horario y telonero para el 10 de junio.

El rapero Vico C regresa a la Ciudad de México con un show en vivo inolvidable.

Setlist para el concierto de Vico C en la Arena CDMX

Este sería el setlist para el concierto de Vico C en la Arena CDMX del miércoles 10 de junio:

  • La Recta Final
  • 5 de Septiembre
  • Emboscada
  • Desahogo
  • Me Acuerdo
  • Bomba Para Afincar
  • Lo Grande Que Es Perdonar
  • Quieren
  • Viernes 13
  • Tony Presidio
  • Súper Héroe
  • La Vecinita
  • Pregúntale A Tu Papa Por Mi
  • Heroína
  • Yerba Mala
  • Sentimiento
  • Dándote Vida
  • Compañera
  • El Bueno, El Malo y El Feo
  • Blanca
  • Reggae Kumbia
  • En Honor a La Verdad
  • Blam Blam
  • Mundo Artifiical
  • Un Beso y Una Flor
  • Oye
  • Superman
Vico C
Vico C (Vico C / Facebook)

Horario del concierto de Vico C en la Arena CDMX

El horario del 10 de junio para el concierto de Vico C en la Arena CDMX sería el siguiente:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Inicio de concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:00 de la noche

Considerado un pionero del rap en español, Vico C vuelve a México con un show donde interpreta sus mejores temas, aquellos que marcaron su icónica carrera.

Vico C
Vico C (Vico C / Facebook)

Telonero para el concierto de Vico C en la Arena CDMX

De momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Vico C en la Arena CDMX este 10 de junio.

El cantante será el protagonista de su show poniendo el mejor ambiente con sus rimas.

Vico C
Vico C (Vico C / Facebook)