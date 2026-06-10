Prepárate para el concierto de Vico C en Arena CDMX. Acá el setlist, horario y telonero para el 10 de junio.

El rapero Vico C regresa a la Ciudad de México con un show en vivo inolvidable.

Setlist para el concierto de Vico C en la Arena CDMX

Este sería el setlist para el concierto de Vico C en la Arena CDMX del miércoles 10 de junio:

La Recta Final

5 de Septiembre

Emboscada

Desahogo

Me Acuerdo

Bomba Para Afincar

Lo Grande Que Es Perdonar

Quieren

Viernes 13

Tony Presidio

Súper Héroe

La Vecinita

Pregúntale A Tu Papa Por Mi

Heroína

Yerba Mala

Sentimiento

Dándote Vida

Compañera

El Bueno, El Malo y El Feo

Blanca

Reggae Kumbia

En Honor a La Verdad

Blam Blam

Mundo Artifiical

Un Beso y Una Flor

Oye

Superman

Vico C (Vico C / Facebook)

Horario del concierto de Vico C en la Arena CDMX

El horario del 10 de junio para el concierto de Vico C en la Arena CDMX sería el siguiente:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Considerado un pionero del rap en español, Vico C vuelve a México con un show donde interpreta sus mejores temas, aquellos que marcaron su icónica carrera.

Vico C (Vico C / Facebook)

Telonero para el concierto de Vico C en la Arena CDMX

De momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Vico C en la Arena CDMX este 10 de junio.

El cantante será el protagonista de su show poniendo el mejor ambiente con sus rimas.