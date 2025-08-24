¿Quién es Evelin La Mamita Hernández? Te decimos quién es la integrante de Las Perdidas, quien se peleó con Ninel Conde, y detalles como:

¿Quién es Evelin La Mamita Hernández?

¿Qué edad tiene Evelin La Mamita Hernández?

¿Evelin La Mamita Hernández tiene esposo?

¿Qué signo es Evelin La Mamita Hernández?

¿Evelin La Mamita Hernández tiene hijos?

¿Qué estudió Evelin La Mamita Hernández?

¿En qué ha trabajado Evelin La Mamita Hernández?

Evelin La Mamita Hernández se pelea con Ninel Conde después de que la actriz le dijera ‘Come con likes’

¿Quién es Evelin La Mamita Hernández?

Jesse José Guadalupe Delgado Sánchez, mejor conocida como Evelin La Mamita Hernández en redes sociales, es una integrante de Las Perdidas al ser amiga de Wendy Guevara y Paolita Suárez.

Al igual que Las Pérdidas, Evelin La Mamita Hernández es una mujer trans que se ha hecho también influencer en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok.

Y aunque originalmente no inició junto con Las Perdidas, Evelin La Mamita Hernández al ser una de sus amigas cercanas, se ha convertido en un miembro honorario.

Evelin La Mamita Hernández

¿Qué edad tiene Evelin La Mamita Hernández?

De acuerdo con las redes sociales, Evelin La Mamita Hernández nació el 29 de enero de 1995, por lo que en la actualidad tiene 30 años de edad.

¿Evelin La Mamita Hernández tiene esposo?

Evelin La Mamita Hernández no tiene esposo, aunque recientemente sí presentó a su novio en las redes sociales, aunque no se sabe su nombre o cómo luce, ya que prefiere ser reservada en esa parte de su vida.

¿Qué signo es Evelin La Mamita Hernández?

Al haber nacido un 29 de enero, Evelin La Mamita Hernández pertenece al signo zodiacal Acuario.

Acuario es uno de los tres signos del elemento aire y simboliza la revolución y sabiduría; este signo es conocido por ser inteligente y por su capacidad de resolver problemas.

Además, los Acuario también son capaces de pensar más allá de lo tradicional; son innovadores, humanitarios y se preocupan por las causas sociales.

Evelin La Mamita Hernández

¿Evelin La Mamita Hernández tiene hijos?

Evelin La Mamita Hernández no tiene hijos.

¿Qué estudió Evelin La Mamita Hernández?

Tampoco se tiene información sobre los estudios o formación académica de Evelin La Mamita Hernández.

¿En qué ha trabajado Evelin La Mamita Hernández?

Se sabe que Evelin La Mamita Hernández tiene un emprendimiento: una tienda de maquillaje y accesorios de belleza.

Evelin La Mamita Hernández (@evelinlamamita / Instagram)

Evelin La Mamita Hernández se pelea con Ninel Conde después de que la actriz le dijera ‘Come con likes’

Evelin La Mamita Hernández se ha hecho viral en redes sociales recientemente por contestarle y pelearse con Ninel Conde.

Esto luego de que Ninel saliera de La Casa de los Famosos México 2025 y asegurara que Las Perdidas no la apoyaron pese a haberles pagado; incluso dijo que Evelin La Mamita Hernández era una “Come con likes”.

Ante esto, Evelin La Mamita Hernández le respondió asegurando que nunca habían sido amigas.

Cabe mencionar que Evelin La Mamita Hernández dijo que era Team Ninel durante la Fiesta de La Casa de los Famosos México 2025, pero de acuerdo con la influencer, fue porque Joel, su manager y el de la actriz, se lo pidió de favor.

Evelin La Mamita Hernández aseguró que Ninel Conde quiso aprovecharse de la fama de Las Perdidas:

“Te sacaron porque Mar Contreras te ganó, por eso te sacaron. Por lo mierda de persona que has sido, Mar fue quien te sacó. No te vengas a dar baños de pureza de que ‘ay, me sacaron porque...’. No te sacaron por contrato, te sacó la gente. Y el público prefirió a Mar Contreras, tu patrona” Evelin La Mamita Hernández

Evelin La Mamita Hernández terminó su live y su contestación contra Ninel Conde revelando que Joel, manager de ambas, le mandó un mensaje para que se calmara: