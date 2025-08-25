Ninel Conde -de 48 años de edad- anunció que estará estrenando su pódcast “Nineleando” .

Y en el primer capítulo, Ninel Conde contará su verdad de La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde (Ninel Conde Facebook @Ninel Conde )

Ninel Conde estrenará su podcast “Nineleando”

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025 el pasado domingo 17 de agosto, Ninel Conde anunció que estrenará el pódcast “Nineleando”.

Y de acuerdo con Ninel Conde, el primer capítulo de su nuevo pódcast lo aprovechará para contar su verdad de La Casa de los Famosos México 2025.

Pues cabe recordar, la famosa salió del reality show tras varias criticas que la tachan de “hipócrita”, “aprovechada”, “transfóbica” y “exagerada”.

Ninel Conde dio la noticia de su nuevo proyecto en YouTube a través de un live en su cuenta oficial de TikTok.

Sobre la fecha de estreno, la temática o la cantidad de capítulos que tendrá Nineleando, Ninel Conde no dio más detalles, pero sería un hecho.

Pues la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 aseguró que las grabaciones del pódcast en YouTube ya estarían en marcha.

Esta noticia sobre el próximo proyecto de Ninel Conde fue bien recibida por sus más de 6.3 millones de seguidores en Instagram y 3.7 en TikTok.

Critican a Ninel Conde por querer estrenar el podcast “Nineleando”

A pesar de que el pódcast de Ninel Conde fue bien recibido por la mayor parte de sus más de 6.3 millones de seguidores en Instagram y 3.7 en TikTok, hubo quienes la criticaron.

Y es que varios internautas aseguraron que Ninel Conde solo está buscando la manera de aprovechar la fama que le dio su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

Por su parte, en las historias de su cuenta en Instagram, Ninel Conde se dijo despreocupada por las críticas a su live en TikTok, ya que estaría ocupada “adaptándose a la realidad”.