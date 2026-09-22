Revelan causa de muerte de Hayden Panettiere. La actriz murió a los 36 años por una sobredosis de fentanilo en combinación con otras sustancias.

El análisis toxicológico reveló la presencia de:

Fentanilo

4-ANPP

Alprazolam

Metocarbamol

Quetiapine.

El fentanilo es un potente opioide sintético causante de sobredosis mortales, en tanto que el 4-ANPP se utiliza para su producción. El Alprazolam, por su parte, es una benzodiazepina recetada.

Mientras que el Metocarbamol es un relajante muscular recetado y la Quetiapina es un medicamento utilizado para tratar el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la depresión mayor.

En el reporte obtenido por el especializado portal TMZ, el forense del condado de Greenville determinó que la muerte fue accidental debido a que no había lesiones físicas visibles o internas causadas por violencia.

Hayden Panettiere (@haydenpanettiere / Instagram)

Van detrás de los dealers de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de este 2026 al interior de su departamento en Greenville, Carolina del Sur.

Su novio, Brian Hickerson, y su hermano Zacha, la encontraron inconsciente. Intentaron reanimarla administrándole Narcan y realizándole RCP hasta que llegaron los paramédicos.

Cuando personal médico se presenció, se realizó soporte vital cardíaco avanzado y se llevaron a cabo compresiones torácicas, pero no funcionaron, la actriz fue declarada muerto a las 2:32 de la tarde.

Autoridades de Los Ángeles registraron la propiedad de la actriz en coordinación con agentes federales de drogas. Durante la inspección se buscaron pruebas vinculadas a su dealer.

Vecinos se acercaron a la policía para asegurar que desde hace un tiempo sospechaban que alguien dejaba drogas en casa de Hayden, por lo que la DEA inició una investigación, misma que continúa su curso.

Se concentran en rastrear al distribuidor o traficante del mercado negro que le suministró las sustancias.

Hasta el momento no se han realizado arrestos vinculados directamente con su muerte.