Un informe forense de Hayden Panettiere reveló un triste detalle sobre su cuerpo al morir; encontraron pastillas con fentanilo en su organismo.

Hayden Panettiere murió a causa de los efectos de una combinación de fentanilo, Xanax y otras drogas, según la autopsia que le realizó el forense del Condado de Greenville en Carolina del Sur.

Policías de Carolina del Sur revelaron en su informe que encontraron pastillas azules en la casa de Hayden Panettiere, la cuales dieron positivo a fentanilo.

Informe forense de Hayden Panettiere revela triste detalle sobre su cuerpo

Se determinó que la muerte de Hayden Panettiere fue accidental, ya que no hubo rastros de traumatismo y se encontró en su organismo metocarbamol, un relajante muscular, y un medicamento antipsicótico.

Otro detalle que compartió el informe forense de Hayden Panettiere es que su piel tornó a un color morado intenso, el cual estaría relacionado con el consumo de diversas sustancias.

Hayden Panettiere, actriz. (Agencia México)

El informe forense detalla que se encontraron pastillas azules prensadas que dieron positivo a fentanilo, junto a un popote sobre la mesa y polvo blanco dentro de un estuche de lentes que estaba en la maleta de la actriz.

Hayden Panettiere estuvo en rehabilitación semanas antes de morir; la Administración para el Control de Drogas (DEA) está investigando a un traficante de Los Ángeles que pudo haber suministrado las drogas a la actriz.

Exnovio de Hayden Panettiere la encontró inconsciente y con la piel morada

Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere, reveló a la policía de Carolina del Sur que encontró a la actriz inconsciente y boca abajo, con la piel de color morado.

El exnovio de Hayden Panettiere le colocó narcan, un medicamento para revertir de forma rápida las sobredosis por opioides.

Brian Hickerson estaba acompañado de su hermano y ambos llamaron a la policía, quienes atendieron de inmediato el llamado.

Tras realizar maniobras de resucitación, se determinó que Hayden Panettiere había muerto.