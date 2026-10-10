La actriz Michelle Pellicer es conocida por su trabajo en series y telenovelas como Cindy la regia: la serie, El Maleficio y recientemente interpretó a Paulina Rubio en la serie de Timbiriche.

Michelle Pellicer ha trabajado en comerciales, cortometrajes y suele compartir detalles de su vida cotidiana en redes sociales.

¿Quién es Michelle Pellicer? Actriz mexicana

Michelle Pellicer es una actriz originaria de Monterrey, Nuevo León. En diversas entrevistas ha contado que soñó con actuar desde que era niña.

En 2023 protagonizó la serie de Cindy la regia y formó parte de cortometrajes como Pinky Promise.

Michelle Pellicer, actriz que interpreta a Paulina Rubio en la serie de Timbiriche (Instagram/@michpellicer)

¿Qué edad tiene Michelle Pellicer?

Michelle Pellicer nació el 4 de agosto 1993; actualmente tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Michelle Pellicer?

Michelle Pellicer es novia del influencer Alex Strecci.

¿Qué signo zodiacal es Michelle Pellicer?

Michelle Pellicer es Leo.

Michelle Pellicer (Instagram/@michpellicer)

¿Cuántos hijos tiene Michelle Pellicer?

Michelle Pellicer no tiene hijos.

¿Qué estudió Michelle Pellicer?

Michelle Pellicer estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

¿En qué ha trabajado Michelle Pellicer?

Michelle Pellicer inició su carrera como actriz participante en cortometrajes como:

Las sombras que escuchas

Deja ir

Pinky Promise

En 2023 protagonizó la serie de Cindy la Regio de Netflix, basada en la novela gráfica de Ricardo Cucamonga.

También trabajo en novelas como El Maleficio, Fugitivas y Hermanas, un amor compartido.