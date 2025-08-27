Mayela Laguna reapareció en medio del chisme de su amorío con Gustavo Adolfo Infante.

A pesar de ya no tener lazos con la familia Pinal, Mayela Laguna -de 40 años de edad- sigue generando escándalos.

Mayela Laguna regresa a Instagram tras el escándalo con Gustavo Adolfo Infante

A mediados de agosto de 2025, Mayela Laguna confirmó ser amante de Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- a quien veía en su departamento de soltero.

Mayela Laguna aseguró tener pruebas, mientras que Gustavo Adolfo Infante dice que todo es una mentira.

Mayela Laguna regresa a Instagram tras el escándalo con Gustavo Adolfo infante (Instagram/@mayela_laguna)

Tras varios días en silencio, Mayela Laguna compartió una historia en Instagram donde da a entender que “habrá venganza”.

Mayela Laguna fue directa, no va a permitir que sigan hablando mal de ella y tiene pruebas que mostrará contra quien intente difamarla.

“Qué bonito se siente que te difamen y tengas por todos los medios como comprobar que es mentira. Llegó mi momento, por fin” Mayela Laguna

Se podría especular que Mayela Laguna hará públicas las pruebas de la infidelidad de Gustavo Adolfo Infante .

O que compartirá pruebas contra Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, quien asegura que Mayela Laguna abusó de la confianza de la familia de su ex.

Incluso, Efigenia Ramos dice que trató de prevenir a la familia Pinal de las “mañas” de Mayela Laguna.

¿Gustavo Adolfo Infante trató de desacreditar a Mayela Laguna? Esto ha pasado

Gustavo Adolfo infante tocó por única ocasión el tema de su ‘amorío’ con Mayela Laguna en Sale el Sol.

El periodista reveló que eran mentiras de Mayela Laguna y que los involucrados en el chisme no tenían credibilidad.

Pues hasta Alfredo Adame -de 67 años de edad- se metió en el escándalo y aseguró que era verdad que el conductor era un infiel.

Sin embargo, Mayela Laguna no ha tenido credibilidad, pues los medios le han encontrado mentiras y contracciones.

Recientemente, el programa En Shock compartió un video donde Mayela Laguna vendía las joyas que sustrajo junto a Luis Enrique Guzmán de la casa de Silvia Pinal.

Mayela Laguna juraba que no se había “robado” nada de la casa de Silvia Pinal, pero luego le demostraron lo contrario.