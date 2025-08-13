El divorcio de Érika González, conductora De primera mano salpicó a ex colaborador en pleito con Gustavo Adolfo Infante, revela en video de YouTube

El divorcio de Érika González revivió la enemistad entre Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcava, ex colaborador del programa De Primera Mano.

Fue Michelle Rubalcava, quien a través de su canal de YouTube, reveló que Gustavo Adolfo Infante enfureció al enterarse que le ganó la exclusiva del divorcio de Érika González, conductora de De Primera Mano.

Esta semana en De Primera Mano, Érika González anunció su divorcio de Giuseppe Lo Buono tras 3 años de relación, noticia que Michelle Rubalcava dio primero en YouTube, lo que no gustó a Gustavo Adolfo Infante.

Cabe señalar que Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcava, ex compañero de Érika González, no se llevan bien debido a que, según el youtuber, fue el periodista quien pidió su salida del programa De Primera Mano.

Por lo que Gustavo Adolfo Infante, de 60 años, habría obligado a Érika González, de 42 años, a dar detalles de su separación ya que le molestó que su ex colaborador De Primera Mano, le ganara.

La conductora dio su versión, pero antes le reclamó a Laura Flores, de 61 años, debido a que era la única que conocía la situación.

Al respecto, Michelle Rubalcava, de 40 años, aclara que una persona de Imagen Televisión es quien le informa sobre lo que ocurre dentro de la televisora y no la actriz.

Divorcio de Érika González pone en aprietos a Michelle Rubalcava

Michelle Rubalcava no solo enfureció a Gustavo Adolfo Infante con la nota del divorcio de Érika González, también a parte de su audiencia.

Y es que algunas personas consideran que Michelle Rubalcava dio la nota de forma incorrecta pues aseguró que Érika González es una persona que no destaca y cuya personalidad es gris.

Por lo que el youtuber asegura que emitió una declaración “objetiva” ya que la conductora del programa De Primera Mano se dio a conocer gracias a que él difundió el chisme.

Y justificándose, dice que habló de su vida personal y lo seguirá haciendo porque Érika González habla de otras personas porque ese es su trabajo.