La tiniebla llegó a la vida de Gustavo Adolfo Infante de 60 años de edad, pues Mayela Laguna la expareja de Luis Enrique Guzmán confirmó los rumores que la vinculan con el periodista de Imagen Televisión.
En medio del procedimiento legal que Mayela Laguna de 40 años de edad, llevaba con Luis Enrique Guzmán por la prueba de ADN de su hijo, se rumoraba que era amante de Gustavo Adolfo Infante y ahora todo salió a la luz.
¿Mayela Laguna y Gustavo Adolfo Infante fueron amantes? La verdad fue expuesta por ella misma
Pese a que Mayela Laguna dijo no querer saber nada del mundo del espectáculo luego de que resultó que su hijo Apolo no era hijo de Luis Enrique Guzmán, volvió a acaparar titulares por Gustavo Adolfo Infante.
Debido al duro proceso legal que Mayela Laguna tenía con Luis Enrique Guzmán, otorgó de forma exclusiva más de una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante.
A ello se le sumó que se acusó que Mayela Laguna y Gustavo Adolfo Infante eran amantes pues la cercanía en modo de entrevistas se notaba, pero ¿qué tan real es?
En entrevista de un testimonio con Javier Ceriani de 54 años de edad, Gustavo Adolfo Infante habría tenido como amante a Mayela Laguna con llamadas diarias y visitas a la casa de la ex de Luis Enrique Guzmán.
Sin embargo, no solo se trató de un testigo oculto el que reveló todo, sino que la propia Mayela Laguna lo confirmó asegurando tener pruebas de su relación con Gustavo Adolfo Infante.
“Sí, están saliendo verdades sin que yo quiera, pero tampoco lo voy a negar, no es mentira (...) Ajá, sí, o sea, sí (...) Seguramente lo va a negar, pero yo tengo pruebas en otro celular”.Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán.
Por otra parte, Mayela Laguna dijo que ella no sostenía una relación con Luis Enrique Guzmán cuando salió con Gustavo Adolfo Infante, pero que él sí seguía -y sigue- estando casado.
“No tengo idea sí ella [esposa de Gustavo Adolfo Infante] sabía de nosotros”.Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán.
Incluso, Javier Ceriani aseguró que desde meses atrás recibió capturas de WhatsApp con la conversación de ambos, pero hasta ese entonces había decidido guardar la identidad de él, pero ya no más.
Gustavo Adolfo Infante se veía con Mayela Laguna en su departamento “de soltero”
Mayela Laguna confirmó que tuvo una relación con Gustavo Adolfo Infante convirtiéndose en la amante del periodista, pero también ventilaron en qué casa se veían.
A pesar de que ella no quiso dar ese dato, Javier Ceriani aseguró que se trataba del “departamento de soltero” que el periodista tiene en la Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.
Por su parte Mayela Laguna aseguró que su relación con Gustavo Adolfo Infante se dio cuando “estaba en un momento muy vulnerable” atravesando la prueba de ADN con Luis Enrique Guzmán.
Finalmente, Javier Ceriani aseguró que el equipo de Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante, específicamente Addis Tuñón, sabía de la relación del periodista con Mayela Laguna.