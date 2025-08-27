¿Mayela Laguna -de 40 años de edad- vendió las joyas de Silvia Pinal? A través de un video de YouTube, aclara que no se las robó.

Luego de que se viralizó un video en donde se le puede ver vendiendo las joyas de Silvia Pinal, Mayela Laguna aclara qué fue lo que en realidad pasó.

Mayela Laguna revela que sí vendió las joyas de Silvia Pinal, pero aclara que no las robó

En medio de la polémica por presuntamente haber sido la amante de Gustavo Adolfo Infante, resurgieron acusaciones contra Mayela Laguna por presuntamente haber vendido las joyas de Silvia Pinal.

Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán. (Agencia México)

Luego de que se revivió esta situación, Mayela Laguna confesó que si vendió las joyas de Silvia Pinal, pero dejó en claro que no las robó.

A través de una plática con Michelle Rubalcava, Mayela Laguna destacó que ella vendió las joyas de Silvia Pinal porque Luis Enrique Guzmán se las había dado.

En el video de YouTube, Mayela Laguna destacó que las quería vender porque no tenía dinero, pero ella no se las había robado a Silvia Pinal.

Mayela Laguna aseguró que no había hecho nada malo, pero al final de cuentas no pudo vender las joyas de Silvia Pinal y se las regresó a Luis Enrique Guzmán.

En el video Mayela Laguna reconoció que no se encuentra viviendo un buen momento por todos los ataques en su contra.

Para Michelle Rubalcava el error de Mayela Laguna fue haber negado en un principio que vendió las joyas de Silvia Pinal, pese a que se habían revelado los audios.

Este es el video en el que se muestra a Mayela Laguna vendiendo las joyas de Silvia Pinal

Las acusaciones en contra de Mayela Laguna resurgieron luego de que a través del canal de YouTube Productora 69 se difundió un video donde se le puede ver vendiendo las joyas de Silvia Pinal.

Jorge Carbajal destacó que Mayela Laguna se encontraba malbaratando las joyas de Silvia Pinal, las cuales presuntamente se las habían robado de la casa.

En las imágenes se puede ver que Mayela Laguna asegura que hay algún reloj que no usó Silvia Pinal y otro que si había utilizado por mucho tiempo.

Jorge Carbajal explotó en contra de Mayela Laguna por andar vendiendo las joyas de Silvia Pinal y que luego salió a desmentir los audios que ya se habían filtrado.